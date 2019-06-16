سوبر كورة
Ads
الأحد، 16 يونيو 2019 11:19 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

الإسكان تكشف عن آلية جديدة لطرح الأراضى للمطورين العقاريين..وتؤكد: لن نرفع الأسعار

الأحد، 16 يونيو 2019 10:05 م
الإسكان تكشف عن آلية جديدة لطرح الأراضى للمطورين العقاريين..وتؤكد: لن نرفع الأسعار وزارة الاسكان
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 كشفت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، عن موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على آلية جديدة لإتاحة الأراضى للمطورين والمستثمرين العقاريين، موضحا أن الآلية الحالية تعتمد على طرح هيئة المجتمعات العمرانية أراضى لمختلف الأنشطة وفى مختلف المدن بمساحات مختلفة، ويتم تسعيرها وفقا للجنة حكومية، من خلال طروحات على فترات متباعدة، أما الآلية الجديدة تعتمد على رغبة الشركات وليست انتظار للطرح، إذ ستقدم الشركة العقارية طلب للهيئة لتخصيص أرض فى أى مدينة، وستطلب الهيئة ما يفيد سابق خبرة والملاءة المالية للشركة، على أن تسدد 10% من قيمة الأرض مباشرة كجدية الحجز، وبعد استيفاء الأوراق الأولية سيتم العرض على مجلس إدارة الهيئة للإحاطة، ثم يتم التخصيص دون انتظار الطرح.
 
وأضافت وزارة الإسكان، على هامش عشاء عمل نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين، لوفد سعودى، مساء اليوم، الأحد، أنه فى حالة التزاحم بين المستثمرين على قطعة أرض، ستكون المفاضلة للشركة التى تسدد قيمة الأرض بالدولار من خارج القطاع المصرفى، لزيادة الحصيلة الدولارية للدولة، ثم للشركة التى تقدم أعلى تقدير لقيمة الأرض، متابعا جربنا تلك الآلية خلال ال3 شهور الماضية فى عدد من المدن الجديدة، وتم وضع تلك الآلية لعدم زيادة أسعار الأراضى مما يؤدى إلى عزوف المطورين.
 
وذكرت وزارة الإسكان، أنها أجرت زيارة لمحافظة الإسكندرية، واتفقت على مجموعة كبيرة من الأراضى المملوكة لوزارة قطاع الأعمال العام وهيئة الأوقاف للدخول فى شراكة لتطويرها سواء من خلال دخول الوزارة كمطور عمرانى أو تقديم خدمات استشارية وطرحها للاستثمار، مضيفا ستكون هناك مشروعات كثيرة خلال الفترة المقبلة بمحافظة الإسكندرية، وأدعوكم إلى استغلالها.

اخبار الاقتصاد

الاسكان

السعودية

طرح الاراضى

جمعية رجال الاعمال

المطورين العقاريين

وفد سعودي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو وأرقام.. عداد الأهداف.. مروان محسن يُسجل الهدف السابع فى المشاركة 31

فيديو وأرقام.. عداد الأهداف.. مروان محسن يُسجل الهدف السابع فى المشاركة 31

نابى كيتا لـ"time sport": محمد صلاح أخى الأكبر واعتبره مثل أعلى

نابى كيتا لـ"time sport": محمد صلاح أخى الأكبر واعتبره مثل أعلى

رسميا.. محمد الشناوى والننى ومروان محسن يقودون المنتخب أمام غينيا

رسميا.. محمد الشناوى والننى ومروان محسن يقودون المنتخب أمام غينيا

اليوم السابع: الفراعنة جاهزون لكأس أفريقيا

اليوم السابع: الفراعنة جاهزون لكأس أفريقيا

موجز أخبار 6.. الرئيس يوجه بتفعيل آليات عمل صندوق تكريم الشهداء والمصابين

موجز أخبار 6.. الرئيس يوجه بتفعيل آليات عمل صندوق تكريم الشهداء والمصابين

عادل السنهورى يكتب: 21 عاما على وفاه إمام الدعاة...حكايات الشعراوى مع رؤساء مصر ..هل كان الشيخ يكره عبد الناصر.. ولماذا رثاه وزار ضريحه؟.. قصته مع الرئيس الرحل أنور السادات وزوجته..ولماذا بكى السادات بين يديه

عادل السنهورى يكتب: 21 عاما على وفاه إمام الدعاة...حكايات الشعراوى مع رؤساء مصر ..هل كان الشيخ يكره عبد الناصر.. ولماذا رثاه وزار ضريحه؟.. قصته مع الرئيس الرحل أنور السادات وزوجته..ولماذا بكى السادات بين يديه

رسمياً.. يوفنتوس يعلن التعاقد مع سارى مدرب تشيلسي

رسمياً.. يوفنتوس يعلن التعاقد مع سارى مدرب تشيلسي

كأس الأمم الأفريقية تعود إلى أحضان أم الدنيا فى كاريكاتير اليوم السابع

كأس الأمم الأفريقية تعود إلى أحضان أم الدنيا فى كاريكاتير اليوم السابع

دار الإفتاء: يجوز توزيع الخبز والفاكهة ووهب ثوابها للميت

دار الإفتاء: يجوز توزيع الخبز والفاكهة ووهب ثوابها للميت

كيف يستعد المنتخب للبروفة الأخيرة لأمم أفريقيا أمام غينيا؟

كيف يستعد المنتخب للبروفة الأخيرة لأمم أفريقيا أمام غينيا؟

فيديو جراف.. اعرف إزاى تحول لابنك من مدرسة لأخرى والمواعيد × 10 خطوات

فيديو جراف.. اعرف إزاى تحول لابنك من مدرسة لأخرى والمواعيد × 10 خطوات

تردد قناة تايم سبورت الناقلة لمباريات امم افريقيا 2019

تردد قناة تايم سبورت الناقلة لمباريات امم افريقيا 2019

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة