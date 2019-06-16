سوبر كورة
Ads
الأحد، 16 يونيو 2019 11:14 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

الأسرى الفلسطينيون فى سجن"عسقلان" الإسرائيلى يشرعون بإضراب مفتوح عن الطعام

الأحد، 16 يونيو 2019 10:00 ص
الأسرى الفلسطينيون فى سجن"عسقلان" الإسرائيلى يشرعون بإضراب مفتوح عن الطعام اسرى فلسطينيون بسجون الاحتلال
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شرع الأسرى الفلسطينيون في سجن "عسقلان" الإسرائيلي اليوم،الأحد، بإضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجا على الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشونها؛ جراء ممارسات إدارة السجن بحقهم.

 

وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر - في تصريح له اليوم - إن الإضراب يأتي من أجل المطالبة بتحسين الظروف المعيشية للأسرى، زيادة وقت "الفورة"، وقف الاقتحامات الليلية، إعادة ممثل المعتقل المبعد، وإنهاء كافة المظاهر القاهرة والصعبة التي يواجهها ذوو الأسرى أثناء الزيارة.

 

وأضاف أن وحدات القمع الخاصة الإسرائيلية اقتحمت السجن الذي يقبع فيه 44 أسيرا أول أمس،الجمعة، بعد منتصف الليل، ونكلت بالأسرى، وحطمت أغراضهم الخاصة.

 


فلسطين

اسرائيل

الاحتلال الاسرائيلى

عسقلان

اضراب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

فلسطين تطالب الجنائية بتحمل مسئولياتها تجاه تهويد البلدة القديمة بالخليل

السبت، 15 يونيو 2019 07:50 م

ملتقى دولى للتضامن مع شعب فلسطين على هامش الدورة 108 لمؤتمر العمل بجنيف

الجمعة، 14 يونيو 2019 04:13 م

فلسطين تؤكد تطلعها لتطوير العلاقات مع قطاع السياحة الروسى

الجمعة، 14 يونيو 2019 03:02 م

فلسطين: تصعيد الهجمة الاستعمارية الإسرائيلية يكذب مزاعم أمريكا بشأن السلام

الخميس، 13 يونيو 2019 11:28 ص

فلسطين تواجه واشنطن فى الأروقة الدولية.. وزارة الخارجية تدرس رفع دعوى قضائية أمام الجنائية الدولية ضد سفير ترامب بتل أبيب.. فريدمان دعا لضم أراضى الضفة لإسرائيل.. وقيادات فلسطينية: تصريحاته تناقض للقانون الدولى

الإثنين، 10 يونيو 2019 10:25 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
سوبر كورة.. "لو رايح الاستاد خلى أرقام التليفونات دى معاك" استاد القاهرة

سوبر كورة.. "لو رايح الاستاد خلى أرقام التليفونات دى معاك" استاد القاهرة

خد بالك لو بتزوغ.. الإفتاء: مغادرة العمل قبل المواعيد الرسمية "خيانة للأمانة"

خد بالك لو بتزوغ.. الإفتاء: مغادرة العمل قبل المواعيد الرسمية "خيانة للأمانة"

هزيمة الارجنتين ضد كولومبيا حديث الصحافة الإسبانية.. فيديو وصور

هزيمة الارجنتين ضد كولومبيا حديث الصحافة الإسبانية.. فيديو وصور

فيديو معلوماتى.. 5 أبراج معروفة بالبخل.. تعرف عليها

فيديو معلوماتى.. 5 أبراج معروفة بالبخل.. تعرف عليها

النقل العام تطرح اشتراكات على خطوط بطولة أمم أفريقيا بـ75 جنيها

النقل العام تطرح اشتراكات على خطوط بطولة أمم أفريقيا بـ75 جنيها

كل أهداف السبت.. كولومبيا تذل الأرجنتين بثنائية فى كوبا أمريكا

كل أهداف السبت.. كولومبيا تذل الأرجنتين بثنائية فى كوبا أمريكا

المنتخب يواجه غينيا فى البروفة الأخيرة قبل ضربة البداية أمام زيمبابوي بأمم أفريقيا

المنتخب يواجه غينيا فى البروفة الأخيرة قبل ضربة البداية أمام زيمبابوي بأمم أفريقيا

4 كليات إعلام تشترط اختبارات القدرات بالجامعات الحكومية.. تعرف عليها

4 كليات إعلام تشترط اختبارات القدرات بالجامعات الحكومية.. تعرف عليها

مواعيد مباريات اليوم الأحد 16 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 16 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

أوروجواى تواجه الإكوادور فى بطولة كوبا أمريكا

أوروجواى تواجه الإكوادور فى بطولة كوبا أمريكا

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة