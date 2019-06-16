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الأرصاد: ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة غدا.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

الأحد، 16 يونيو 2019 11:08 ص
الأرصاد: ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة غدا.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة ارتفاع درجات الحرارة - أرشيفية
كتب محمود راغب

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الاثنين، ارتفاع طفيف وتدريجى بدرجات الحرارة، ليسود طقس لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا .

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية تنشط على جنوب سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا..

القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة.


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