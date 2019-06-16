استمرار فعاليات التدريب المشترك لدول تجمع الساحل والصحراء بقاعدة محمد نجيب

كتب زكى القاضى

واصلت عناصر من القوات المسلحة لكلاً من مصر وتوجو، تنفيذ التدريب المشترك لدول تجمع الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب، وذلك ضمن المجموعة الثانية للتدريب، وبمشاركة القوات الخاصة لكلا البلدين بنطاق قاعدة محمد نجيب العسكرية .

بدأت الفعاليات بعقد المحاضرات النظرية لتوحيد المفاهيم والتعرف على الخبرات القتالية لكلا الجانبين، وتنفيذ العديد من الأنشطة العملية التى تم التخطيط والإعداد لها مسبقاً .

كما تم التدريب على تحركات الفرد فى الميدان وتكتيكات القتال وتنفيذ عدداً من الرمايات النمطية وغير النمطية بإستخدام الأسلحة الصغيرة من أوضاع الرمى المختلفة، والتى أظهرت مدى الدقة والكفاءة التى يتمتع بها المقاتلين لكلا البلدين، كما تم التدريب على أنسب اساليب مواجهة العناصر الإرهابية، وتحرير الرهائن، كذلك تبادل الخبرات فى مجال الإسعافات الأولية فى الميدان .

يأتى التدريب فى إطار جهود مصروالقوات المسلحة لتعزيز القدرات القتالية لدول تجمع الساحل والصحراء لمجابهة أية مخاطر قد تواجه المنطقة وتهدد الأمن والاستقرار فى القارة الإفريقية.