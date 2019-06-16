استكمال فعاليات برنامج مسئولي التنمية الإدارية لموظفي رئاسة مركز الداخلة

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

أعلنت سلوى سيد محمد مدير وحدة التنظيم والإدارة بمركز الداخلة في محافظة الوادى الجديد، أنه تم البدء في فعاليات برنامج مسئولي التنمية الإدارية لموظفي رئاسة المركز والتي تستمر حتي يوم الثلاثاء القادم.

وأضافت مدير وحدة التنظيم بالوادى الجديد، بأن هذا البرنامج هو الأخير في خطة مديرية التنظيم والإدارة تحت اشراف كمال إبراهيم وقيادة وحدة التنظيم والإدارة بمركز الداخلة، والذي يستهدف موظفي الوحدة المحلية في اطار تنفيذ خطة التطوير ورفع كفاءة الكوادر الإدارية بالمحافظة.

وفي سياق متصل نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة، حملة لإزالة الحشائش والنباتات العشوائية وتقليم الأشجار من على جانبي الطريق الدائرى بمدينة موط وذلك بمشاركة قسم تحسين البيئة بالمركز.

وقال كمال إبراهيم رئيس مركز الداخلة، إن أعمال النظافة وتحسين البيئة مستمرة لإزالة جميع الاشغالات والمخلفات وقص وتقليم الأشجار لتيسير حركة المرور والحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى للمدينة.