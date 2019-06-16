سوبر كورة
Ads
الأحد، 16 يونيو 2019 05:28 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

استكمال فعاليات برنامج مسئولي التنمية الإدارية لموظفي رئاسة مركز الداخلة

الأحد، 16 يونيو 2019 04:56 م
استكمال فعاليات برنامج مسئولي التنمية الإدارية لموظفي رئاسة مركز الداخلة حملة لإزالة الحشائش بالوادى الجديد
الوادى الجديد-ماهر أبو نور

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت  سلوى سيد محمد مدير وحدة التنظيم والإدارة بمركز الداخلة في محافظة الوادى الجديد، أنه تم البدء في فعاليات برنامج مسئولي التنمية الإدارية لموظفي رئاسة المركز والتي تستمر حتي يوم الثلاثاء القادم

وأضافت مدير وحدة التنظيم  بالوادى الجديد، بأن هذا البرنامج هو الأخير في خطة مديرية التنظيم والإدارة تحت اشراف كمال إبراهيم وقيادة وحدة التنظيم والإدارة بمركز الداخلة، والذي يستهدف موظفي الوحدة المحلية في اطار تنفيذ خطة التطوير ورفع كفاءة الكوادر الإدارية بالمحافظة

وفي سياق متصل نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة، حملة لإزالة الحشائش والنباتات العشوائية وتقليم الأشجار من على جانبي الطريق الدائرى بمدينة موط وذلك بمشاركة قسم تحسين البيئة بالمركز

وقال كمال إبراهيم رئيس مركز الداخلة، إن أعمال النظافة وتحسين البيئة مستمرة لإزالة جميع الاشغالات والمخلفات وقص وتقليم الأشجار لتيسير حركة المرور والحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى للمدينة

 

 


برنامج مسئولي التنمية الإدارية

التنظيم والإدارة بالداخلة

الطريق الدائرى بالداخلة

مدينة موط

مركز الداخلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
عادل السنهورى يكتب: 21 عاما على وفاه إمام الدعاة...حكايات الشعراوى مع رؤساء مصر ..هل كان الشيخ يكره عبد الناصر.. ولماذا رثاه وزار ضريحه؟.. قصته مع الرئيس الرحل أنور السادات وزوجته..ولماذا بكى السادات بين يديه

عادل السنهورى يكتب: 21 عاما على وفاه إمام الدعاة...حكايات الشعراوى مع رؤساء مصر ..هل كان الشيخ يكره عبد الناصر.. ولماذا رثاه وزار ضريحه؟.. قصته مع الرئيس الرحل أنور السادات وزوجته..ولماذا بكى السادات بين يديه

رسمياً.. يوفنتوس يعلن التعاقد مع سارى مدرب تشيلسي

رسمياً.. يوفنتوس يعلن التعاقد مع سارى مدرب تشيلسي

كأس الأمم الأفريقية تعود إلى أحضان أم الدنيا فى كاريكاتير اليوم السابع

كأس الأمم الأفريقية تعود إلى أحضان أم الدنيا فى كاريكاتير اليوم السابع

دار الإفتاء: يجوز توزيع الخبز والفاكهة ووهب ثوابها للميت

دار الإفتاء: يجوز توزيع الخبز والفاكهة ووهب ثوابها للميت

كيف يستعد المنتخب للبروفة الأخيرة لأمم أفريقيا أمام غينيا؟

كيف يستعد المنتخب للبروفة الأخيرة لأمم أفريقيا أمام غينيا؟

فيديو جراف.. اعرف إزاى تحول لابنك من مدرسة لأخرى والمواعيد × 10 خطوات

فيديو جراف.. اعرف إزاى تحول لابنك من مدرسة لأخرى والمواعيد × 10 خطوات

تردد قناة تايم سبورت الناقلة لمباريات امم افريقيا 2019

تردد قناة تايم سبورت الناقلة لمباريات امم افريقيا 2019

إنعام سالوسة: "علاقتى بالسندريلا بدأت واحنا مجهولين ولم أدربها على التمثيل"

إنعام سالوسة: "علاقتى بالسندريلا بدأت واحنا مجهولين ولم أدربها على التمثيل"

كل ما تريد معرفته عن المجموعة الأولى بكأس الأمم الأفريقية.. "الحلم الصعب" شعار خصوم الفراعنة.. الكونغو تحلم باستعادة الأمجاد فى القاهرة.. زيمبابوى تسعى لفك عقدة الدور الأول.. وأوغندا تحلم بثمن النهائى

كل ما تريد معرفته عن المجموعة الأولى بكأس الأمم الأفريقية.. "الحلم الصعب" شعار خصوم الفراعنة.. الكونغو تحلم باستعادة الأمجاد فى القاهرة.. زيمبابوى تسعى لفك عقدة الدور الأول.. وأوغندا تحلم بثمن النهائى

مدرب كولومبيا عن الفوز على الأرجنتين: "مجرد بداية"

مدرب كولومبيا عن الفوز على الأرجنتين: "مجرد بداية"

سوبر كورة.. "لو رايح استاد القاهرة خلى أرقام التليفونات دى معاك"

سوبر كورة.. "لو رايح استاد القاهرة خلى أرقام التليفونات دى معاك"

خد بالك لو بتزوغ.. الإفتاء: مغادرة العمل قبل المواعيد الرسمية "خيانة للأمانة"

خد بالك لو بتزوغ.. الإفتاء: مغادرة العمل قبل المواعيد الرسمية "خيانة للأمانة"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة