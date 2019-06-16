استعدادات مكثفة بأندية ومراكز الشباب بالبحيرة لاستقبال بطولة الأمم الإفريقية

البحيرة- ناصر جودة

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة مديرية الشباب والرياضة بضرورة الإنتهاء من تجهيز المقرات الخاصة بعرض مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم والتى ستقام بمصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو 2019.

وأضاف فى بيان انه تم دعم مراكز الشباب بشاشات عرض كبرى لنقل الأحداث والفعاليات المختلفة المتعلقة بالبطولة لإتاحة الفرصة أمام المواطنين من أبناء المحافظة بمختلف المدن لمتابعة المباريات وتشجيع المنتخب المصرى فى البطولة وذلك بالتنسيق مع مديرية أمن البحيرة لتوفير الإحتياجات الأمنية المطلوبة.

كما وجه محافظ البحيرة مسئولى الصحة برفع درجات الاستعداد و رفع حالة الطوارئ بالمستشفيات وتجهيز فريق إنتشار سريع بكل مستشفى بالتزامن مع البطولة الافريقية.

من جانبه أكد الدكتور إبراهيم خضر وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحيرة توفير شاشات عرض فى 82 مركز شباب بالمحافظة عبارة عن بروجوكتور وشاشات تليفزيون ما بين 50 و 62 بوصة لضمان إتاحة المشاهدة المجانية للمباريات لشباب وجماهير المحافظة بشكل لائق وحضارى.