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استخراج 150 بطاقة تأمين صحى لسيدات أرامل ومطلقات بشمال سيناء

الأحد، 16 يونيو 2019 07:00 ص
استخراج 150 بطاقة تأمين صحى لسيدات أرامل ومطلقات بشمال سيناء محافظة شمال سيناء
شمال سيناء ـ محمد حسين

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قال الدكتور محمود راشد مدير عيادات التأمين الصحى، بشمال سيناء، إنه تم استخراج 150 بطاقة تأمين صحى على مستوى المحافظة للسيدات من الأرامل والمطلقات.

وأشار "راشد" إلى أنه يتم حاليا إجراء حملة توعية لفئات المرأة المعيلة متمثلة فى الأرامل وزوجة السجين والفتاة أكثر من 35 سنة والمطلقة لحثهن على استخراج بطاقة تأمين صحى، لافتا إلى أن القانون وفر لهذه الفئات خدمة التأمين الصحى .

وطالب مدير عيادات التأمين الصحى بشمال سيناء هذه الفئات بكافة مناطق محافظة شمال سيناء، سرعة التوجه لمقر التأمين الصحى فى مدينة العريش وإنهاء إجراءات استخراج بطاقة التأمين الصحى للحصول على الخدمة الصحية التى توفرها الدولة لهن.

 


شمال سيناء

التأمين الصحى

عيادات التأمين الصحى

تامين صحى للارامل

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