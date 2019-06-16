استخراج شهادات الدورة الثانية لبرنامج التأهيل التربوى بالأزهر من أكاديمية المعلمين

كتب لؤى على

صرح الشيخ على خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أنه فى إطار حرص الأزهر الشريف على تحقيق ما فيه صالح المعلمين والمعلمات، فقد تم استخراج شهادات الدورة الثانية لبرنامج التأهيل التربوى 2018/2019 م، ذلك البرنامج الذى يتم تنفيذه فى ضوء بروتوكول التعاون بين الأزهر الشريف والأكاديمية المهنيَّة للمعلمين للعام الثانى على التوالى.

جدير بالذكر أنه قد قام منسق عام برنامج التأهيل التربوى بقطاع المعاهد الأزهرية، بإرسال نسخة إلكترونية، وأخرى ورقية من أسماء المجتازين للدورة بنجاح إلى الإدارة المركزية للموارد البشرية؛ لمخاطبة إدارات الكادر بالمناطق الأزهرية لسرعة تسجيل المجتازين للبرنامج للحصول على المؤهل التربوى؛ ليتمكنوا من تسجيل التخصص والمرحلة بأنفسهم على الصفحة الخاصة بكلٍّ منهم، حيث إن تسجيل المؤهل التربوى عن طريق مسئول الكادر بالمنطقة شرط للدخول على الصفحة.

ومن المقرر أن يقوم قطاع المعاهد الأزهرية بتسليم الشهادات الخاصة بالبرنامج للمناطق الأزهرية خلال يومى الإثنين والثلاثاء الموافقين 17و18 يونيه 2019م، على أن يتم تسليمها للمجتازين بالمناطق الأزهرية بداية من يوم الخميس الموافق 20/6/2019 .

وفى نفس السياق، قال عصام القاضى، منسق عام البرنامج، أن برنامج التأهيل التربوى يتم دون تحمل الدراسين أيَّة أعباء مالية حيث يتحمل الأزهر عن الدارسين المجتازين للدورة جميع الأعباء الماليَّة، كما أنه يتم تسليم الدارسين الحقائب التدريبية الخاصة بالبرنامج والبالغ عددها ست حقائب دون أيَّة مصروفات، ويتم طباعتها كاملة بمطابع الأزهر الشريف وعلى نفقته، وأن ذلك فى ضوء توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر؛ لحرص فضيلته الدائم على رفع المعاناة عن معلمى الأزهر، واهتمامه بالتنمية المهنية المستدامة لهم بشكل مستمر بما يحقق مزيدًا من التقدم للتعليم الأزهرى.