سوبر كورة
Ads
الأحد، 16 يونيو 2019 04:01 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

استخراج شهادات الدورة الثانية لبرنامج التأهيل التربوى بالأزهر من أكاديمية المعلمين

الأحد، 16 يونيو 2019 03:40 م
استخراج شهادات الدورة الثانية لبرنامج التأهيل التربوى بالأزهر من أكاديمية المعلمين الشيخ على خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

صرح الشيخ على خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أنه فى إطار حرص الأزهر الشريف على تحقيق ما فيه صالح المعلمين والمعلمات، فقد تم استخراج شهادات الدورة الثانية لبرنامج التأهيل التربوى 2018/2019 م، ذلك البرنامج الذى يتم تنفيذه فى ضوء بروتوكول التعاون بين الأزهر الشريف والأكاديمية المهنيَّة للمعلمين للعام الثانى على التوالى.

جدير بالذكر أنه قد قام منسق عام برنامج التأهيل التربوى بقطاع المعاهد الأزهرية، بإرسال نسخة إلكترونية، وأخرى ورقية من أسماء المجتازين للدورة بنجاح إلى الإدارة المركزية للموارد البشرية؛ لمخاطبة إدارات الكادر بالمناطق الأزهرية لسرعة تسجيل المجتازين للبرنامج للحصول على المؤهل التربوى؛ ليتمكنوا من تسجيل التخصص والمرحلة بأنفسهم على الصفحة الخاصة بكلٍّ منهم، حيث إن تسجيل المؤهل التربوى عن طريق مسئول الكادر بالمنطقة شرط للدخول على الصفحة.

 ومن المقرر أن يقوم قطاع المعاهد الأزهرية بتسليم الشهادات الخاصة بالبرنامج للمناطق الأزهرية خلال يومى الإثنين والثلاثاء الموافقين 17و18 يونيه 2019م، على أن يتم تسليمها للمجتازين بالمناطق الأزهرية بداية من يوم الخميس الموافق 20/6/2019 .

 وفى نفس السياق، قال عصام القاضى، منسق عام البرنامج، أن برنامج التأهيل التربوى يتم دون تحمل الدراسين أيَّة أعباء مالية حيث يتحمل الأزهر عن الدارسين المجتازين للدورة جميع الأعباء الماليَّة، كما أنه يتم تسليم الدارسين الحقائب التدريبية الخاصة بالبرنامج والبالغ عددها ست حقائب دون أيَّة مصروفات، ويتم طباعتها كاملة بمطابع الأزهر الشريف وعلى نفقته، وأن ذلك فى ضوء توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر؛ لحرص فضيلته الدائم على رفع المعاناة عن معلمى الأزهر، واهتمامه بالتنمية المهنية المستدامة لهم بشكل مستمر بما يحقق مزيدًا من التقدم للتعليم الأزهرى.


الازهر الشريف

كادر معلمى الازهر

مدرسى الازهر

التأهيل التربوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

21 دولة أفريقية من أصل 36 تشارك فى المسابقة الدولية الـ26 للقرآن الكريم.. وزير الأوقاف: الدورة تحمل اسم الشيخ محمود خليل الحصرى وتبدأ 23 مارس.. ورئيس القطاع الدينى بالأوقاف: مصر أكبر خادم لكتاب الله

الجمعة، 08 مارس 2019 08:00 م

طلاب الثانوية الأزهرية يطلقون هاشتاج "لا للجدول المقترح.. مادة فى اليوم كفاية".. رئيس قطاع المعاهد: أخر موعد لاستقبال الآراء والمقترحات 7 مارس الجارى.. الشيخ على خليل: "ليس لنا مصلحة فى التضييق على أبنائنا"

الجمعة، 01 مارس 2019 10:00 ص

قطاع المعاهد الأزهرية: لم نسجل حالة غش واحدة فى امتحان التفاضل للثانوية

السبت، 15 يونيو 2019 04:34 م

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية: نتيجة الثانوية منتصف يوليو.. وبدء تصحيح العينات العشوائية.. التصحيح بعد انتهاء الامتحانات بـ10 مراكز على مستوى الجمهورية.. وفتح التظلمات إلكترونيا مبكرا والدور الثانى بداية أغسطس

الخميس، 13 يونيو 2019 05:59 ص

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية: بدء تصحيح العينات العشوائية للثانوية

الأربعاء، 12 يونيو 2019 04:16 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رسمياً.. يوفنتوس يعلن التعاقد مع سارى مدرب تشيلسي

رسمياً.. يوفنتوس يعلن التعاقد مع سارى مدرب تشيلسي

كأس الأمم الأفريقية تعود إلى أحضان أم الدنيا فى كاريكاتير اليوم السابع

كأس الأمم الأفريقية تعود إلى أحضان أم الدنيا فى كاريكاتير اليوم السابع

دار الإفتاء: يجوز توزيع الخبز والفاكهة ووهب ثوابها للميت

دار الإفتاء: يجوز توزيع الخبز والفاكهة ووهب ثوابها للميت

كيف يستعد المنتخب للبروفة الأخيرة لأمم أفريقيا أمام غينيا؟

كيف يستعد المنتخب للبروفة الأخيرة لأمم أفريقيا أمام غينيا؟

فيديو جراف.. اعرف إزاى تحول لابنك من مدرسة لأخرى والمواعيد × 10 خطوات

فيديو جراف.. اعرف إزاى تحول لابنك من مدرسة لأخرى والمواعيد × 10 خطوات

تردد قناة تايم سبورت الناقلة لمباريات امم افريقيا 2019

تردد قناة تايم سبورت الناقلة لمباريات امم افريقيا 2019

إنعام سالوسة: "علاقتى بالسندريلا بدأت واحنا مجهولين ولم أدربها على التمثيل"

إنعام سالوسة: "علاقتى بالسندريلا بدأت واحنا مجهولين ولم أدربها على التمثيل"

كل ما تريد معرفته عن المجموعة الأولى بكأس الأمم الأفريقية.. "الحلم الصعب" شعار خصوم الفراعنة.. الكونغو تحلم باستعادة الأمجاد فى القاهرة.. زيمبابوى تسعى لفك عقدة الدور الأول.. وأوغندا تحلم بثمن النهائى

كل ما تريد معرفته عن المجموعة الأولى بكأس الأمم الأفريقية.. "الحلم الصعب" شعار خصوم الفراعنة.. الكونغو تحلم باستعادة الأمجاد فى القاهرة.. زيمبابوى تسعى لفك عقدة الدور الأول.. وأوغندا تحلم بثمن النهائى

مدرب كولومبيا عن الفوز على الأرجنتين: "مجرد بداية"

مدرب كولومبيا عن الفوز على الأرجنتين: "مجرد بداية"

سوبر كورة.. "لو رايح استاد القاهرة خلى أرقام التليفونات دى معاك"

سوبر كورة.. "لو رايح استاد القاهرة خلى أرقام التليفونات دى معاك"

خد بالك لو بتزوغ.. الإفتاء: مغادرة العمل قبل المواعيد الرسمية "خيانة للأمانة"

خد بالك لو بتزوغ.. الإفتاء: مغادرة العمل قبل المواعيد الرسمية "خيانة للأمانة"

هزيمة الارجنتين ضد كولومبيا حديث الصحافة الإسبانية.. فيديو وصور

هزيمة الارجنتين ضد كولومبيا حديث الصحافة الإسبانية.. فيديو وصور

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة