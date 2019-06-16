استخدامات النظائر المشعة فى زيادة الدخل الزراعى.. تعرف عليها

يقدم "اليوم السابع" لقرائه كل المعلومات الخاصة بالاستخدامات المختلفة للنظائر المشعة بمفاعل أنشاص النووى، فى عدد من المجالات المختلفة وعلى رأسها زيادة الدخل الزراعى وهى كالآتى:

1- تستخدم النظائر المشعة فى الزراعة والأغذية بغرض زيادة الدخل الزراعى، وفى عمليات حفظ المحاصيل الزراعية.

ومن أهم مجالات استخدام الإشعاعات المؤينة فى الزراعة ما يلى :

- زيادة إنتاجية الأرض.

-استنباط أنواع جديدة من المحاصيل الغذائية ذات نسبة عالية من البروتين.

-تحديد أماكن مصادر المياه واستخداماتها بكفاءة عالية.

- أنتاج محاصيل ذات مقاومة عالية للأمراض وللتقلبات الجوية.

-تحديد كيفية امتصاص النباتات للأسمدة والكيماويات المخصبة.

-تعقيم البذور.

2- تستخدم النظائر المشعة فى الطب مثل علاج إشعاعى وعلاج باليود المشع ومعالجة الأورام السرطانية وذلك من خلال إعطاء المريض مادة مشعة تقضى على الورم.

3- تستخدم النظائر المشعة أيضا فى الكيمياء الحيوية تستخدم لتقدير مدى استفادة الأحياء من غذاء معين وذلك بإعطائه غذاء يحتوى على عنصر مشع ويحتوى على العنصر المشع لتقدير مدى استفادة جسم الكائن من الغذاء.

4- يستخدم فى تقدير عمر الأشياء القديمة فقد قدر عمر الأرض من معرفة معدل الاشعاع فى الأورانيوم والرصاص. كما قدرت أعمار الأمم البائدة وذلك من الاشعاع الناتج من الكربون-14 المتبقى على قطعة خشب أو قماش من تلك العهود.