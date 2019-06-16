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استجابة لـ"اليوم السابع".. تغيير محول الكهرباء المتهالك بقرية النغاميش بسوهاج

الأحد، 16 يونيو 2019 01:11 م
استجابة لـ"اليوم السابع".. تغيير محول الكهرباء المتهالك بقرية النغاميش بسوهاج الدكتور أحمد الانصارى محافظ سوهاج
سوهاج – عمرو خلف

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استجابة لما نشر على موقع اليوم السابع تحت عنوان "شكوي من تهالك محول كهرباء بقرية النغاميش بسوهاج" كلف الدكتور أحمد الانصارى محافظ سوهاج المسولين بمديرية الكهرباء ببحث الشكوى  وأفادت هندسة الكهرباء بأنه تم تغيير المحول وهو محمول رقم 8 من قدرة 200 ك.ف.أ إلى 300 ك.ف.أ ضمن خطة الإحلال والتجديد 2019 .

 

كان القارئ أحمد جمال، أرسل شكوى عبر خدمة صحافة المواطن "اليوم السابع"، من تهالك محول الكهرباء بقرية النغاميش محافظ سوهاج، وقال القارئ فى رسالته عبر الخدمة التى يقدمها اليوم السابع: "نعانى من تهالك محول الكهرباء بقرية النغاميش محافظ سوهاج، وسبق أن تقدمنا بالعديد من الشكاوى دون جدوى، خوفاً على المواطنين".

 
 
 

 

 


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النغاميش

محافظ سوهاج

محول كهرباء

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