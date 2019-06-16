سوبر كورة
Ads
الأحد، 16 يونيو 2019 06:32 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

استئناف الرحلات بمطار نيوآرك الدولى الأمريكى بعد انزلاق طائرة على المدرج

الأحد، 16 يونيو 2019 05:07 ص
استئناف الرحلات بمطار نيوآرك الدولى الأمريكى بعد انزلاق طائرة على المدرج إنزلاق طائرة
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت هيئة الطيران الفيدرالية الأمريكية أنه تم استئناف الرحلات الجوية فى مطار نيوآرك الدولى بولاية نيويورك بعد أن تسبب حادث انزلاق طائرة تابعة لشركة "يونايتد إيرلاينز" الأمريكية على المدرج لدى هبوطها مساء السبت فى إيقاف جميع الرحلات الجوية بصورة مؤقتة.

 

وأشار المتحدث باسم الهيئة إلى أن تلك الرحلة الجوية، التى كانت على متن طائرة من طراز "بوينج 757 ـ 200" قادمة من مطار دينفر الدولي، تعرضت لمشكلة فى إطارات الطائرة عند الهبوط فى مطار نيوآرك أدت لانزلاقها على شمال مدرج الطائرات وتعطلت حركة ذراع التحكم فى الهبوط فى منطقة عشبية.


وأضاف أن تلك الطائرة كانت تقل 166 راكبا ولم تحدث أى إصابات خطيرة لأى منهم من جراء الحادث، وتم إجلاؤهم على الفور بالحافلات إلى صالة الوصول.


يذكر أنه كان قد تم منع إقلاع أو هبوط أى طائرة فى ذلك مطار نيو آرك الدولى الأمريكى ، الذى يعتبر من أكثر المطارات الأمريكية ازدحاما ، بعد الحادث بوقت قصير .


إنزلاق طائرة

نيويورك

مطار نيوآرك

يونايتد إيرلاينز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تعرف على تاريخ الاستعانة بالكلاب البوليسية لحفظ الأمن فى مصر

تعرف على تاريخ الاستعانة بالكلاب البوليسية لحفظ الأمن فى مصر

صور.. قصة كفاح "صابرين" من محو الأمية للحصول على مؤهل متوسط بسوهاج

صور.. قصة كفاح "صابرين" من محو الأمية للحصول على مؤهل متوسط بسوهاج

كيف تحمى طفلك من مخاطر تسوس الأسنان أثناء الرضاعة × 4 معلومات

كيف تحمى طفلك من مخاطر تسوس الأسنان أثناء الرضاعة × 4 معلومات

التأمين الصحى الجديدة: أموال الهيئة معفاة من الضرائب والرسوم

التأمين الصحى الجديدة: أموال الهيئة معفاة من الضرائب والرسوم

تعرف على كيفية الحصول على شقة بإسكان الأوقاف.. ومخصصات ذوى الاحتياجات

تعرف على كيفية الحصول على شقة بإسكان الأوقاف.. ومخصصات ذوى الاحتياجات

بعد انتقاله من بريطانيا لأمريكا.. "الميلك شيك" رمز المقاومة ضد السياسيين

بعد انتقاله من بريطانيا لأمريكا.. "الميلك شيك" رمز المقاومة ضد السياسيين

تعرف على خطوات استخراج شهادة ميلاد لمولود مصرى بالخارج

تعرف على خطوات استخراج شهادة ميلاد لمولود مصرى بالخارج

لو عايز فتوى.. اعرف إزاى وأمتى تتواصل مع دار الإفتاء المصرية

لو عايز فتوى.. اعرف إزاى وأمتى تتواصل مع دار الإفتاء المصرية

فيديو.. السعودية تفتتح شاطئ الإسكندرية فى جدة بعد إعادة تجديده

فيديو.. السعودية تفتتح شاطئ الإسكندرية فى جدة بعد إعادة تجديده

الانتهاء من اختيار زى الفرق الطبية بمنظومة التأمين الصحى الجديدة

الانتهاء من اختيار زى الفرق الطبية بمنظومة التأمين الصحى الجديدة

باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. ناشطة فى مكافحة الفساد تؤدى اليمين كأول رئيسة لسلوفاكيا.. مصرع وإصابة 24 شخصا فى انفجارين بمقديشيو.. ترامب يحذر من انهيار السوق حال خسارته انتخابات 2020

باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. ناشطة فى مكافحة الفساد تؤدى اليمين كأول رئيسة لسلوفاكيا.. مصرع وإصابة 24 شخصا فى انفجارين بمقديشيو.. ترامب يحذر من انهيار السوق حال خسارته انتخابات 2020

أخبار × 24 ساعة.. حسم خلاف إجابة جزئية بامتحان الإنجليزية للثانوية العامة

أخبار × 24 ساعة.. حسم خلاف إجابة جزئية بامتحان الإنجليزية للثانوية العامة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة