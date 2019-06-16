استئناف الرحلات بمطار نيوآرك الدولى الأمريكى بعد انزلاق طائرة على المدرج

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أعلنت هيئة الطيران الفيدرالية الأمريكية أنه تم استئناف الرحلات الجوية فى مطار نيوآرك الدولى بولاية نيويورك بعد أن تسبب حادث انزلاق طائرة تابعة لشركة "يونايتد إيرلاينز" الأمريكية على المدرج لدى هبوطها مساء السبت فى إيقاف جميع الرحلات الجوية بصورة مؤقتة.

وأشار المتحدث باسم الهيئة إلى أن تلك الرحلة الجوية، التى كانت على متن طائرة من طراز "بوينج 757 ـ 200" قادمة من مطار دينفر الدولي، تعرضت لمشكلة فى إطارات الطائرة عند الهبوط فى مطار نيوآرك أدت لانزلاقها على شمال مدرج الطائرات وتعطلت حركة ذراع التحكم فى الهبوط فى منطقة عشبية.



وأضاف أن تلك الطائرة كانت تقل 166 راكبا ولم تحدث أى إصابات خطيرة لأى منهم من جراء الحادث، وتم إجلاؤهم على الفور بالحافلات إلى صالة الوصول.



يذكر أنه كان قد تم منع إقلاع أو هبوط أى طائرة فى ذلك مطار نيو آرك الدولى الأمريكى ، الذى يعتبر من أكثر المطارات الأمريكية ازدحاما ، بعد الحادث بوقت قصير .