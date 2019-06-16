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ارتفاع صادرات مصر من الموالح لمليون و618 ألف طن خلال 6 شهور

الأحد، 16 يونيو 2019 02:00 ص
ارتفاع صادرات مصر من الموالح لمليون و618 ألف طن خلال 6 شهور محصول البرتقال
كتب عز النوبى

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كشف تقرير الإدارة المركزية للحجر الزراعى، بشان الصادرات الزراعية، ارتفاع صادرات الموالح إلى مليون و618 ألفا و346 طنا إلى جميع الأسواق العالمية منذ بدء التصدير يناير الماضى وحتى 12 من الشهر الجارى، وجارى الشحن والتصدير طبقا للإجراءات والشروط الحجرية.

وقال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" موسم صادرت الخضر والفاكهة يشهد زيادة ملحوظة فى الصادرات، وسط إجراءات مشدد على جميع صادرات الخضر والفاكهة، تضمن زيادة صادرات المنتجات الزراعية لجميع الأسواق العالمية، وفقًا للمعايير الدولية لجودة الصادرات، منها تطبيق نظم التتبع للمنتجات التصديرية خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتعبئة والتصدير التى تعد أحد أدوات نجاح السياسة التصديرية لمصر، كإجراءات تأكيدية دورية لضمانا المواصفات العالمية حفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية، بمشاركة جميع الجهات ذات الصلة.

وأكد تقرير الحجر الزراعى، أن هناك إجراءات صارمة أقرها مجلس الوزراء ضد الشركات غير الملتزمة بتطبيق الإجراءات المتبعة فى التصدير، وفى حالة مخالفتها للإجراءات يتم وقف الشركة وإحالتها إلى النيابة العامة وقف التعامل مع الإدارة المركزية للحجر الزراعى، بالإضافة إلى استخدام الأختام الجديدة لدى أجهزة الحجر الزراعى فى تبخير باليتات الخشب المستخدمة فى نقل المنتجات الزراعية.

كانت الإدارة المركزية للحجر الزراعى، حذرت الشركات المصدر من استخدام اختام بخلاف الاختام المعتمدة من الحجر الزراعى، خاصة بعد تغيير جميع الأختام المستخدمة لدى أجهزة الحجر الزراعى، بهدف إثبات تبخير الباليتات بأختام حرارية غير قابلة للتزوير، مشيرا إلى أن الأختام الجديدة توضح بيانات الرسائل ومطابقة للبند الـ"15" من معايير الصحة النباتية، مشيرا إلى أن الإجراءات الجديدة من شأنها زيادة الصادرات وتقليل إخطارات الرفض للسلع الزراعية بسبب عدم وضوح الأختام.


صادرات الموالح

المنتجات الزراعية

الحجر الزراعية

صادرات الخضر والفاكهة

منتجات زراعية

السلع الغذائية

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