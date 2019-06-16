ارتفاع بورصة دبى بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود 6 قطاعات على رأسها التأمين

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.27% رابحا عدد 7.09 نقطة ليصل إلى مستوى 2640.09 نقطة.

وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 66.7 مليون سهم محققة ما قيمته 39.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 540 صفقة ل23 سهما، وارتفع 15 سهما، وانخفض 5 أسهم، واستقرت 3 أسهم.

وارتفعت 6 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع التأمين بنسبة 2.25%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.20%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.77%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.45%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.32%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.04%، فيما تراجع قطاع النقل بنسبة 0.39%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم الشركة الإسلامية العربية للتأمين-سلامة بنسبة 4.50%، ثم سهم شركة الاتحاد العقارية بنسبة 4.05%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة الشركة الوطنية للتبريد المركزى-تبريد بنسبة 1.82%، ثم مصرف السلام البحرين بنسبة 1.25%