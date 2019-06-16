ارتفاع بورصة دبى بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود 6 قطاعات على رأسها التأمين

وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 66.7 مليون سهم محققة ما قيمته 39.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 540 صفقة ل23 سهما، وارتفع 15 سهما، وانخفض 5 أسهم، واستقرت 3 أسهم.
وارتفعت 6 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع التأمين بنسبة 2.25%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.20%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.77%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.45%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.32%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.04%، فيما تراجع قطاع النقل بنسبة 0.39%.
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم الشركة الإسلامية العربية للتأمين-سلامة بنسبة 4.50%، ثم سهم شركة الاتحاد العقارية بنسبة 4.05%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة الشركة الوطنية للتبريد المركزى-تبريد بنسبة 1.82%، ثم مصرف السلام البحرين بنسبة 1.25%
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