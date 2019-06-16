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ارتفاع بورصة البحرين بمستهل التعاملات وسط صعود قطاعات البنوك والخدمات

الأحد، 16 يونيو 2019 10:00 ص
ارتفاع بورصة البحرين بمستهل التعاملات وسط صعود قطاعات البنوك والخدمات بورصة البحرين _ أرشيفية
كتب هانى الحوتى

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ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.09% رابحا عدد 1.24 نقطة ليصل إلى مستوى 1450.15 نقطة، مدفوعا بصعود قطاعات البنوك والخدمات والاستثمار.

 

وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات بحجم 424 ألف سهم، بقيمة قدرها 132 ألف دينار  بحرينى.

 

وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 2.68% مدفوعا بصعود سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 0.67%، وصعد قطاع الخدمات بنسبة نمو 1.92% مدفوعا بصعود سهم شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 0.29%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.71% مدفوعا بصعود سهم شركة استيراد الاستثمارية بنسبة 9.47%.


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