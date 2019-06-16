سوبر كورة
Ads
الأحد، 16 يونيو 2019 03:52 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

اجتماع تنسيقي فى الأردن للدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين

الأحد، 16 يونيو 2019 03:25 م
اجتماع تنسيقي فى الأردن للدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين الاونروا
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استضافت دائرة الشؤون الفلسطينية ومقرها الأردن، اليوم،الأحد، اجتماعًا تنسيقيًا للدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين بمشاركة وفود من مصر، سوريا، لبنان، فلسطين، والجامعة العربية.

 

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن الاجتماع يأتي قبيل انعقاد اجتماع اللجنة الاستشارية لوكالة الغوث الدولية "أونروا" والمزمع عقده غدا،الاثنين، في البحر الميت.

 

وقال مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية رفيق خرفان إن الاجتماع يأتي تنفيذا لتوصية مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين في دورته الـ69 والتي عقدت في القاهرة في يناير 2003، والتي تؤكد ضرورة عقد مثل هذه الاجتماعات للخروج بموقف عربي موحد من قضايا وتطورات (الأونروا)، وبالتزامن مع تحديات خطيرة وغير مسبوقة مالية وسياسية تعصف بالوكالة وتهدد كيانها، في ظل مساع أمريكية إسرائيلية تدعو لإنهاء عملها.

 

وجدد خرفان، تأكيد الموقف الأردني بأنه لن يتنازل عن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية في القدس وعن حقوق اللاجئين الفلسطينيين، موضحا أن "الأونروا" هي الرمز والشاهد على قضية اللاجئين الفلسطينيين، وأن الأردن لن يتنازل ولن يقبل بإنهاء عملها إلا بعد حصولهم على كامل حقوقهم وفق قرارات الشرعية الدولية.

 

من جانبه، ثمن مندوب فلسطين أحمد أبو هولي موقف الأردن تجاه القضية الفلسطينية، داعيا إلى أن يكون هناك موقف ثابت وموحد حيال القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية ودعم وكالة (الأونروا) سياسيًا وماليًا لتواصل واجباتها وخدماتها للاجئين الفلسطينيين.

 

بدوره، أشار مندوب الجامعة العربية الدكتور حيدر الجبوري إلى أهمية التركيز على نظرة موحدة حيال الأزمة المالية التي تعصف بالوكالة، في ظل إصرار الولايات المتحدة بعدم دعم "اونروا" ومخاطبة الدول أعضاء اللجنة الاستشارية لمواصلة الدعم وتطوير الشراكات معها.

 

وأكد عدد من أعضاء الوفود المشاركة رفضهم القاطع لتصفية القضية الفلسطينية أو تحويل (أونروا) لوكالة تنموية خيرية، مشددين على ضرورة تكاتف جميع الجهود بالوقوف في وجه الهجمة الشرسة التي تشن على الوكالة لعرقلة جهودها للقيام بمهامها تجاه اللاجئين الفلسطينيين.

 


فلسطين

الاردن

مصر

الاونروا

الجامعة العربية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

فلسطين تطالب الجنائية بتحمل مسئولياتها تجاه تهويد البلدة القديمة بالخليل

السبت، 15 يونيو 2019 07:50 م

ملتقى دولى للتضامن مع شعب فلسطين على هامش الدورة 108 لمؤتمر العمل بجنيف

الجمعة، 14 يونيو 2019 04:13 م

تأجيل ودية المنتخب الأولمبى أمام فلسطين

الجمعة، 14 يونيو 2019 03:11 م

فلسطين تؤكد تطلعها لتطوير العلاقات مع قطاع السياحة الروسى

الجمعة، 14 يونيو 2019 03:02 م

فلسطين: تصعيد الهجمة الاستعمارية الإسرائيلية يكذب مزاعم أمريكا بشأن السلام

الخميس، 13 يونيو 2019 11:28 ص

فلسطين تواجه واشنطن فى الأروقة الدولية.. وزارة الخارجية تدرس رفع دعوى قضائية أمام الجنائية الدولية ضد سفير ترامب بتل أبيب.. فريدمان دعا لضم أراضى الضفة لإسرائيل.. وقيادات فلسطينية: تصريحاته تناقض للقانون الدولى

الإثنين، 10 يونيو 2019 10:25 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رسمياً.. يوفنتوس يعلن التعاقد مع سارى مدرب تشيلسي

رسمياً.. يوفنتوس يعلن التعاقد مع سارى مدرب تشيلسي

كأس الأمم الأفريقية تعود إلى أحضان أم الدنيا فى كاريكاتير اليوم السابع

كأس الأمم الأفريقية تعود إلى أحضان أم الدنيا فى كاريكاتير اليوم السابع

دار الإفتاء: يجوز توزيع الخبز والفاكهة ووهب ثوابها للميت

دار الإفتاء: يجوز توزيع الخبز والفاكهة ووهب ثوابها للميت

كيف يستعد المنتخب للبروفة الأخيرة لأمم أفريقيا أمام غينيا؟

كيف يستعد المنتخب للبروفة الأخيرة لأمم أفريقيا أمام غينيا؟

فيديو جراف.. اعرف إزاى تحول لابنك من مدرسة لأخرى والمواعيد × 10 خطوات

فيديو جراف.. اعرف إزاى تحول لابنك من مدرسة لأخرى والمواعيد × 10 خطوات

تردد قناة تايم سبورت الناقلة لمباريات امم افريقيا 2019

تردد قناة تايم سبورت الناقلة لمباريات امم افريقيا 2019

إنعام سالوسة: "علاقتى بالسندريلا بدأت واحنا مجهولين ولم أدربها على التمثيل"

إنعام سالوسة: "علاقتى بالسندريلا بدأت واحنا مجهولين ولم أدربها على التمثيل"

كل ما تريد معرفته عن المجموعة الأولى بكأس الأمم الأفريقية.. "الحلم الصعب" شعار خصوم الفراعنة.. الكونغو تحلم باستعادة الأمجاد فى القاهرة.. زيمبابوى تسعى لفك عقدة الدور الأول.. وأوغندا تحلم بثمن النهائى

كل ما تريد معرفته عن المجموعة الأولى بكأس الأمم الأفريقية.. "الحلم الصعب" شعار خصوم الفراعنة.. الكونغو تحلم باستعادة الأمجاد فى القاهرة.. زيمبابوى تسعى لفك عقدة الدور الأول.. وأوغندا تحلم بثمن النهائى

مدرب كولومبيا عن الفوز على الأرجنتين: "مجرد بداية"

مدرب كولومبيا عن الفوز على الأرجنتين: "مجرد بداية"

سوبر كورة.. "لو رايح استاد القاهرة خلى أرقام التليفونات دى معاك"

سوبر كورة.. "لو رايح استاد القاهرة خلى أرقام التليفونات دى معاك"

خد بالك لو بتزوغ.. الإفتاء: مغادرة العمل قبل المواعيد الرسمية "خيانة للأمانة"

خد بالك لو بتزوغ.. الإفتاء: مغادرة العمل قبل المواعيد الرسمية "خيانة للأمانة"

هزيمة الارجنتين ضد كولومبيا حديث الصحافة الإسبانية.. فيديو وصور

هزيمة الارجنتين ضد كولومبيا حديث الصحافة الإسبانية.. فيديو وصور

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة