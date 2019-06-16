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ابعد عن القلق وغنيله.. طرق نفسية للاسترخاء فى 5 دقائق

الأحد، 16 يونيو 2019 05:30 ص
ابعد عن القلق وغنيله.. طرق نفسية للاسترخاء فى 5 دقائق تمارين للاسترخاء - أرشيفية
كتبت فاطمة خليل

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القلق والتوتر من أمراض العصر الحديث بسبب سرعة الحياة والأحداث المتلاحقة، وهو ينعكس على صحتك بالسلب، حيث يزيد القلق من فرص إصابتك بالأمراض والنوبات القلبية التى تؤدى إلى الوفاة، فى هذا التقرير نقدم نصائح نفسية تساعدك على الاسترخاء فى 5 دقائق، وفقا لموقع step to health.

طرق الاسترخاء فى 5 دقائق

１- المشى 
إن المشي سواء كان فى الحديقة أو في مكان هادئ آخر يشعرك بالهدوء والراحة النفسية بسرعة كبيرة، إذا كنت تشعر بالتوتر في العمل، على سبيل المثال، يمكنك الاستفادة من وقت الراحة للخروج والتجول في الهواء لفترة  من الوقت.
 
２- تمرين التنفس 
تنفس بعمق وانتبه إلى الهواء الذي يدخل رئتيك، ثم أخرج الهواء بالزفير  ببطء وتشعر بتحسن.
 
يعد التنفس قوة حيوية ويلعب دورًا مهمًا للغاية لأنه يغذي جسمك ويقلل من مستويات التوتر ويسمح لك بتلقي المزيد من الأكسجين.
للمساعدة في هذا التمرين اغمض عينيك واسترخي.
 
３- أحلام اليقظة 
إذا كنت تقضي يومًا صعبا في العمل فيمكنك محاولة تخيل نفسك في جزيرة تشرب من جوز الهند أو بين الأشجار أو على البحر.
يمكنك أيضًا تجربة التفكير في مستقبلك المثالي لتقليل مستويات التوتر لديك.
 
４- تناول وجبة خفيفة
يمكن للمعدة الفارغة زيادة مستوى التوتر لديك والعصبية، من خلال تناول وجبة خفيفة صحية، لن تشعر بالشبع فحسب، بل تشعر بالسعادة أيضًا،يحدث هذا بسبب وجود صلة كبيرة بين ما يحدث في معدتك وما يدركه الدماغ. 
 
５- ابتعد عن الكمبيوتر والموبايل
استخدام الكمبيوتر لفترة طويلة من الزمن يمكن أن يسبب زيادة مستويات التوتر.
 
هذا بدوره يسبب فقدان النوم، والأرق، والاكتئاب، ومشاكل النوم، والكوابيس، والصداع، وآلام العضلات، والرؤية المتوترة.
 
حاول أن تأخذ استراحة لمدة خمس دقائق كل ساعتين أثناء وجودك في المكتب وعندما تصل إلى المنزل، لا تجلس أمام الكمبيوتر.

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