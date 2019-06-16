إيقاف أعمال مخالفة على أرض تابعة لهيئة الأوقاف بالمنتزه شرق الإسكندرية

الاسكندرية جاكلين منير

شنت وحدة الإيقاف والتحفظ بحى ثان المنتزه شرق الإسكندرية، الأحد حملة مكبرة، تحت إشراف العميد خالد كشك رئيس الحى، ومصطفى عبد السلام سكرتير عام الحى، لمجابهة المخالفات.

وأسفرت الحملة عن إيقاف أعمال بناء بدون ترخيص، كائنة على أرض ملك هيئة الأوقاف المصرية على مساحة 120م2 بحوض 10 أوقاف أمام عزبة البرنس، وتم تسليم الأرض لهيئة الأوقاف خالية من أى تعديات، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الأعمال المخالفة.

يأتى ذلك فى إطار التصدى للمخالفات بشتى أنواعها وجارى اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالف، فى إطار تفعيل القانون وفرض هيبة الدولة وإحكام السيطرة على المخالفين.

ومن جانب آخر، شنت وحدة الإيقاف والتحفظ بحى المنتزه أول، اليوم الأحد، حملة إزالة فورية لمواجهة مخالفات البناء، وذلك تحت إشراف العميد خالد كشك رئيس الحى، ومصطفى عبد السلام سكرتير عام الحى، وأسفرت الحملة عن إيقاف أعمال بناء بدون ترخيص، وإزالة سور بالطابق الأول علوى فى العقار الكائن بطريق بورسعيد - المعمورة البلد بجوار مسجد السادات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الأعمال المخالفة.

يأتى ذلك فى إطار التصدى للمخالفات بشتى أنواعها وجارى اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالف، فى إطار تفعيل القانون وفرض هيبة الدولة وإحكام السيطرة على المخالفين.

ومن جهة أخرى قام أخصائى الرصد البيئى اليوم الأحد، بمتابعة أعمال رفع المخلفات داخل قطاع خورشيد بمختلف عزب خورشيد ومتابعة أعمال استعدال البردورات بالجزيرة الوسطى بشارع جمال عبد الناصر وأعمال التجريف بشارع جمال عبد الناصر.