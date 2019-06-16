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إيفانكا ترامب تنشر صورا لوالدها وزوجها عبر تويتر وتغرد: "عيد أب سعيد"

الأحد، 16 يونيو 2019 03:23 م
إيفانكا ترامب تنشر صورا لوالدها وزوجها عبر تويتر وتغرد: "عيد أب سعيد" دونالد ترامب
كتبت - هناء أبو العز

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غردت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، على حسابها الرسمى  بموقع التواصل الاجتماعى"تويتر" بمناسبة عيد الأب.
 
 وقالت ايفانكا بعدما نشرت صورة والدها وزوجها جريد كوشنر: "عيد أب سعيد لهذين الأبين الرائعين".

الرئيس الامريكى

دونالد ترامب

ايفانكا ترامب

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