الرئيسية أخبار عالمية إيفانكا ترامب تنشر صورا لوالدها وزوجها عبر تويتر وتغرد: "عيد أب سعيد" الأحد، 16 يونيو 2019 03:23 م دونالد ترامب كتبت - هناء أبو العز مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء غردت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، على حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى"تويتر" بمناسبة عيد الأب. وقالت ايفانكا بعدما نشرت صورة والدها وزوجها جريد كوشنر: "عيد أب سعيد لهذين الأبين الرائعين". الرئيس الامريكى دونالد ترامب ايفانكا ترامب مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة إيفانكا ترامب وزوجها يحققا مكاسب بقيمة 135 مليون دولار خلال 2018 السبت، 15 يونيو 2019 05:34 م أناقة ايفانكا ترامب.. اعرفى سعر فستان ظهرت به فى مأدبة عشاء ببريطانيا الثلاثاء، 04 يونيو 2019 06:00 م تألقى على طريقة إيفانكا ترامب.. واعرفى سعر آخر فستان أطلت به فى لندن الثلاثاء، 04 يونيو 2019 03:00 ص إيفانكا ترامب تهنئ المسلمين بحلول شهر رمضان الإثنين، 06 مايو 2019 03:09 م لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع رسمياً.. يوفنتوس يعلن التعاقد مع سارى مدرب تشيلسي كأس الأمم الأفريقية تعود إلى أحضان أم الدنيا فى كاريكاتير اليوم السابع دار الإفتاء: يجوز توزيع الخبز والفاكهة ووهب ثوابها للميت كيف يستعد المنتخب للبروفة الأخيرة لأمم أفريقيا أمام غينيا؟ فيديو جراف.. اعرف إزاى تحول لابنك من مدرسة لأخرى والمواعيد × 10 خطوات تردد قناة تايم سبورت الناقلة لمباريات امم افريقيا 2019 إنعام سالوسة: "علاقتى بالسندريلا بدأت واحنا مجهولين ولم أدربها على التمثيل" كل ما تريد معرفته عن المجموعة الأولى بكأس الأمم الأفريقية.. "الحلم الصعب" شعار خصوم الفراعنة.. الكونغو تحلم باستعادة الأمجاد فى القاهرة.. زيمبابوى تسعى لفك عقدة الدور الأول.. وأوغندا تحلم بثمن النهائى مدرب كولومبيا عن الفوز على الأرجنتين: "مجرد بداية" سوبر كورة.. "لو رايح استاد القاهرة خلى أرقام التليفونات دى معاك" خد بالك لو بتزوغ.. الإفتاء: مغادرة العمل قبل المواعيد الرسمية "خيانة للأمانة" هزيمة الارجنتين ضد كولومبيا حديث الصحافة الإسبانية.. فيديو وصور المزيد من Trending Plus
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