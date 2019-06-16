إيفانكا ترامب تنشر صورا لوالدها وزوجها عبر تويتر وتغرد: "عيد أب سعيد"

كتبت - هناء أبو العز

غردت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، على حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى"تويتر" بمناسبة عيد الأب.

وقالت ايفانكا بعدما نشرت صورة والدها وزوجها جريد كوشنر: "عيد أب سعيد لهذين الأبين الرائعين".