إعلان نتيجة انتخابات اللجنة العامة لأنتخابات الغرفة التجارية بقنا بفوز 7 مرشحين

قنا - وائل محمد







أعلنت اللجنة العامة للانتخابات المشرفة على انتخابات الغرفة التجارية بمحافظة قنا، عن فوز 7 من المرشحين الـ 15 بعضوية مجلس إدارة الغرفة التجارية بقنا للدورة الجديدة 2023 - 2019.



تضم قائمة ايد واحدة أحمد متولى احمد، حسام عبده محمد عطيه احمد، حماده السيد على رشوان، عبده الضبع بربرى على، محمد شوقى حسين احمد، محمد عبدالسلام محمد مصطفى وشهرته امير عبدالسلام الشيخ، سعد يوسف محمود .



وكانت الإنتخابات التي شهدت إقبالاً كبيراً، قد جرت أمس السبت، تنافس خلالها 15 مرشحًا لانتخاب 7 مرشحين فقط، كما جرت الانتخابات في 4 لجان من مدن قنا، ونجع حمادي، وقفط، وفرشوط، وسط إقبال منتسبى الغرفه التجارية المقيدين بالكشوف والبالغ عددهم مايقرب 19889 ألف تاجر ممن سددوا اشتراكات الغرفة حتى نهاية عام 2018 من أصل نحو 60 ألف تاجر في قنا.





