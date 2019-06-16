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إعدام عاطل وسجن 4 آخرين في جريمة قتل سائق توك توك بأسيوط

الأحد، 16 يونيو 2019 11:53 ص
إعدام عاطل وسجن 4 آخرين في جريمة قتل سائق توك توك بأسيوط اعدام - ارشيفية
أسيوط ـ محمود عجمي

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قضت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط، برئاسة المستشار سامح سعد طه وعضوية المستشارين محمد مختار الاحمداوي وعماد فؤاد بشاي وأمانة سر خميس، بمعاقبة عاطل بالإعدام شنقا، و4 آخرين بالسجن المشدد مدد تتراوح مابين المؤبد والـ 6 سنوات، لاتهامهم بقتل سائق وسرقة مركبة "توك توك" بمركز أسيوط.

تعود وقائع القضية رقم 21623 جنايات مركز أسيوط لسنة 2017 إلى ارتكاب المتهمين وهم:" الحسن. و. م"، و"محمد. ح. س"، و "علاء. ع. م"، و"عبدالمنعم.ا.ع"، و"حسن. م. ع."،  باستيقاف المجني "احمد.ج.خ" توصيلهما إلي قرية موشا من خلال استقلال مركبة التوك توك، وعند الاقتراب من الطريق الواصل بين قرية موشا وقرقارص طلب المتهمين من المجني عليه بالتوقف عن السير وقام احد المتهمين باطلاق عيار نار قاصدا قتله.

 

 

 


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