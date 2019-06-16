إطلاق المرحلة الثانية للبرنامج التدريبى لمشروع مودة اليوم

كتب مدحت وهبة

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى فعاليات المرحلة الثانية للبرنامج التدريبى لمشروع مودة، اليوم الأحد وسيتم من خلاله تدريب 500 من مكلفى الخدمة العامة من محافظتى القاهرة والجيزة لمدة عشرة أيام فى المركز الأوليمبى بالمعادى، وذلك تحت رعاية وزيرة التضامن الاجتماعى.

وكانت رمزة حسين مدير مشروع برنامج مودة قد أكدت أن المتدربين سيتلقون تدريباً حول مفهوم التربية الأسرية الإيجابية والجوانب الاجتماعية فى العلاقات الأسرية والجوانب الصحية والطبية وأهمية الوعى بها للحفاظ على الروابط الأسرية، لافتة إلى أن البرنامج التدريبى سيتناول التوعية بالجوانب الشرعية فى الحفاظ على الأسرة، بالإضافة إلى تنفيذ أنشطة تطبيقية مكملة للجانب النظرى للتدريب.

وتضمنت المرحلة الأولى تدريب عدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المستهدفة من الأساتذة المتميزين والمعروف عنهم القبول لدى الطلاب حيث قام كل متدرب بتدريب 100 طالب على الأقل على كيفية تطبيق الأساليب والطرق العلمية التربوية الصحيحة للحفاظ على التفاهم بين الزوجين وتدعيم الترابط الأسرى والتدريب على فض المنازعات بين الزوجين لخفض مستوى نسب الطلاق وبخاصة فى المراحل الأولى من عمر الزواج، وأسفر التدريب وفقاً لما ذكره عبد العزيز إلى الوصول إلى توعية 21 طالبا وطالبة بالجامعات المختلفة.