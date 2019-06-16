سوبر كورة
Ads
الأحد، 16 يونيو 2019 02:25 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

إطلاق المرحلة الثانية للبرنامج التدريبى لمشروع مودة اليوم

الأحد، 16 يونيو 2019 01:00 ص
إطلاق المرحلة الثانية للبرنامج التدريبى لمشروع مودة اليوم وزارة التضامن الاجتماعى
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى فعاليات المرحلة الثانية للبرنامج التدريبى لمشروع مودة، اليوم الأحد وسيتم من خلاله تدريب 500 من مكلفى الخدمة العامة من محافظتى القاهرة والجيزة لمدة عشرة أيام فى المركز الأوليمبى بالمعادى، وذلك تحت رعاية وزيرة التضامن الاجتماعى.

وكانت رمزة حسين مدير مشروع برنامج مودة قد أكدت أن المتدربين سيتلقون تدريباً حول مفهوم التربية الأسرية الإيجابية والجوانب الاجتماعية فى العلاقات الأسرية والجوانب الصحية والطبية وأهمية الوعى بها للحفاظ على الروابط الأسرية، لافتة إلى أن البرنامج التدريبى سيتناول التوعية بالجوانب الشرعية فى الحفاظ على الأسرة، بالإضافة إلى تنفيذ أنشطة تطبيقية مكملة للجانب النظرى للتدريب.

 وتضمنت المرحلة الأولى تدريب عدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المستهدفة من الأساتذة المتميزين والمعروف عنهم القبول لدى الطلاب حيث قام كل متدرب بتدريب 100 طالب على الأقل على كيفية تطبيق الأساليب والطرق العلمية التربوية الصحيحة للحفاظ على التفاهم بين الزوجين وتدعيم الترابط الأسرى والتدريب على فض المنازعات بين الزوجين لخفض مستوى نسب الطلاق وبخاصة فى المراحل الأولى من عمر الزواج، وأسفر التدريب وفقاً لما ذكره عبد العزيز إلى الوصول إلى توعية 21 طالبا وطالبة بالجامعات المختلفة.


التضامن

برنامج مودة

شباب الخدمة العامة

الجوانب الاجتماعية

العلاقات الأسرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. السعودية تفتتح شاطئ الإسكندرية فى جدة بعد إعادة تجديده

فيديو.. السعودية تفتتح شاطئ الإسكندرية فى جدة بعد إعادة تجديده

باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. ناشطة فى مكافحة الفساد تؤدى اليمين كأول رئيسة لسلوفاكيا.. مصرع وإصابة 24 شخصا فى انفجارين بمقديشيو.. ترامب يحذر من انهيار السوق حال خسارته انتخابات 2020

باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. ناشطة فى مكافحة الفساد تؤدى اليمين كأول رئيسة لسلوفاكيا.. مصرع وإصابة 24 شخصا فى انفجارين بمقديشيو.. ترامب يحذر من انهيار السوق حال خسارته انتخابات 2020

محمد بن سلمان: يهمنا أمن السودان ومستمرون فى دعم أشقائنا السودانيين

محمد بن سلمان: يهمنا أمن السودان ومستمرون فى دعم أشقائنا السودانيين

بفلاتر قطة.. وزير باكستانى يتعرض لموقف محرج خلال مؤتمر صحفى على الهواء

بفلاتر قطة.. وزير باكستانى يتعرض لموقف محرج خلال مؤتمر صحفى على الهواء

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

فيديو.. مطربة سعودية تؤدى السلام الملكى بطريق أوبرالية وتبهر حضور الحفل

فيديو.. مطربة سعودية تؤدى السلام الملكى بطريق أوبرالية وتبهر حضور الحفل

مترو الأنفاق: مد ساعات العمل طوال فترة بطولة أفريقيا للثانية صباحًا

مترو الأنفاق: مد ساعات العمل طوال فترة بطولة أفريقيا للثانية صباحًا

فيديو.. الرئيس السيسى يزور ملعب الدفاع الجوى ويوجه رسالته للاعبى المنتخب

فيديو.. الرئيس السيسى يزور ملعب الدفاع الجوى ويوجه رسالته للاعبى المنتخب

حاجة جميلة.. هكذا وصفت حلا شيحا زيارة السيسى معسكر المنتخب قبل أمم إفريقيا

حاجة جميلة.. هكذا وصفت حلا شيحا زيارة السيسى معسكر المنتخب قبل أمم إفريقيا

متبادلا القبلات مع حبيبته.. مهاجم انبى السابق يحتفل بخطوبته فى المغرب "فيديو"

متبادلا القبلات مع حبيبته.. مهاجم انبى السابق يحتفل بخطوبته فى المغرب "فيديو"

فيديو.. الشيخ عبد الله بن زايد يفتتح مقر سفارة الإمارات الجديدة فى صوفيا

فيديو.. الشيخ عبد الله بن زايد يفتتح مقر سفارة الإمارات الجديدة فى صوفيا

فيديو.. الكلاب الضالة تهاجم طفلا فى السعودية ووالده ينقذه من الموت

فيديو.. الكلاب الضالة تهاجم طفلا فى السعودية ووالده ينقذه من الموت

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة