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بحضور رئيس الوزراء..

إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاءات فى مصر رسميا نهاية يوليو المقبل

الأحد، 16 يونيو 2019 11:52 م
إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاءات فى مصر رسميا نهاية يوليو المقبل اللواء خيرت بركات
كتبت- هبة حسام

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قال اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أنه من المقرر إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتطوير النظام الإحصائى فى مصر، نهاية يوليو المقبل، وذلك من خلال ورشة عمل رفيعة المستوى بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ممثلى الوزارات الأعضاء باللجنة العليا المعنية بوضع تلك الإستراتيجية والتى انطلقت أعمالها اليوم فى اجتماعها الأول.
 
وأضاف بركات، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن خارطة الطريق لتصميم الإستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاءات فى مصر، بدأت منذ عام 2015، وذلك على مستوى وزارة التخطيط وجهاز الإحصاء من خلال التعريف بأهمية التخطيط للتطوير الإحصائى، لافتا إلى أن الاستعدادات لإطلاق الاسترتيجية استمر حتى سبتمبر 2016، حيث تخلل تلك الفترة العديد من الاجتماعات التشاورية وورش العمل مع شركاء العمل الإحصائى من الخبراء الدوليين.
 
وأشار رئيس جهاز الإحصاء، إلى انه بعد إطلاق بدء أعمال اللجنة العليا اليوم المعنية بوضع الإستراتيجية، من المقرر أن تشهد الفترة المقبلة تباعا عملية تقييم لوضع الإحصاءات بوزارات الدولة الأعضاء فى الإستراتيجية، وذلك من خلال تكوين فرق ومجموعات من الخبراء الوطنيين، بهدف رفع قدرات تلك الوحدات الإحصائية بكا وزارة، وزيادة الوعى لديها وتقديم الدعم الفنى إذا تطلب الأمر.
 
وأوضح بركات، أن اللجنة العليا تتضمن 3 لجان، هى، "لجنة تصميم الإستراتيجية والتى تتكون من الخبراء الوطنيين وفريق تصميم الإستراتيجية، واللجنة الفنية والتى يرأسها جهاز الإحصاء، واللجنة الوزارية بعضوية 9 وزارات ونائب محافظ البنك المركزى"، لافتا إلى أنه من المقرر أن تعقد اللجنة الوزارية اجتماعا لمناقشة المستجدات فى آلية العمل، كل 3 أشهر على الأكثر أو طبقا لحالة العمل.
 
وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر القرار رقم 2630 لسنة 2018، بتشكيل لجنة عليا لوضع الإستراتيجية الوطنية لتطوير النظام الإحصائى فى مصر، والتى أطلقت بدء أعمالها واجتماعها الأول اليوم، بمقر جهاز الإحصاء، وبحضور عدد من الوزارات الأعضاء باللجنة، والمتمثلة فى: "البترول، والتعليم، والمالية، والتنمية المحلية، والصحة، والبيئة، والزراعة، والتجارة، والإسكان، ونائب محافظ البنك المركزى".
 
 

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اخبار الاقتصاد

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