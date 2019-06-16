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إصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم بين سيارتين بأسيوط

الأحد، 16 يونيو 2019 06:17 م
إصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم بين سيارتين بأسيوط حادث تصادم -ارشيفية
اسيوط-هيثم البدرى

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أصيب 7 أشخاص فى حادث تصادم وقع بين سيارتين، إحداهما ملاكى والأخرى نقل، بقرية منقباد التابعة لمركز أسيوط، وتم نقل المصابين إلى مستشفيى أسيوط الجامعى والإيمان العام.
 
كان العميد حمدى هاشم رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط قد تلقى إخطارا من المقدم محمد مجدى رئيس مباحث مركز شرطة أسيوط، يفيد وقوع تصادم بين سيارتين أحداهما ملاكى والأخرى نقل، على طريق أسيوط ديروط الزراعى عند قرية منقباد.
 
 وبالانتقال تبين صحة البلاغ وأسفر عن الحادث إصابة 7 أشخاص وتم نقل 4 من المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعى و3 إلى مستشفى الايمان العام وتم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور وتحرر محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة.

 


اسيوط

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