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إصابة 6 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة على طريق الساحل الشمالى.. بالأسماء

الأحد، 16 يونيو 2019 06:55 م
إصابة 6 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة على طريق الساحل الشمالى.. بالأسماء حوادث الطرق - أرشيفية
مطروح _ حسن مشالي

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أصيب 6 أشخاص بإصابات مختلفة، إثر حادث انقلاب سيارة، على طريق مطروح - الإسكندرية، فى نطاق قرية سيدى عبد الرحمن بالساحل الشمالى، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى للعلاج.

استقبل مستشفى العلمين المركزى، المصابين: محمد عبد السلام محمد" 62 سنة"-من الإسكندرية، ومحمد عبد المقصود محمد " 30 سنة"- من البحيرة، وأيمن محمد صميدة "35 سنة" من البحيرة، وعصام مصطفى صالح "16 سنة" من أسيوط، وأحمد صالح جابر "28 سنة" من أسيوط، وأحمد عبد العليم عبد الظاهر"32 سنة" من المنيا، مصابين كدمات متفرقة بالجسم.

تم تقديم الإسعافات الأولية وجارٍ علاج المصابين، وإخطار النيابة العامة للتحقيق فى ملابسات الحادث.


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