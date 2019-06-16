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إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارة مع توك توك على الطريق الزراعى جنوب بنى سويف

الأحد، 16 يونيو 2019 08:51 م
إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارة مع توك توك على الطريق الزراعى جنوب بنى سويف حادث تصادم -ارشيفية
بنى سويف : هانى فتحى

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أصيب 3 أشخاص، اليوم الأحد، فى حادث تصادم سيارة ملاكى مع توك توك بطريق مصر - أسيوط الزراعى أمام أحد قرى مركز الفشن جنوب محافظة بنى سويف.
 
وانتقلت سيارتا إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة، وتبين أن المصابين هالة سيد صادق، 30 سنة، مصابة باشتباه كسر بالساق الأيمن، ونورة جمال محمد 13 سنة مصابة باشتباه كسر بالساق الأيسر،  وأبوبكر إبراهيم مصطفى 45 سنة مصابا بكدمات وسحجات بالجسم، وتم نقلهم إلى قسم الاستقبال بمستشفى الفشن المركزى لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية.
 

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