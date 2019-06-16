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إزاى تعرف أن عندك التهاب فى الأذن؟

الأحد، 16 يونيو 2019 11:00 م
إزاى تعرف أن عندك التهاب فى الأذن؟ التهاب الأذن - صورة أرشيفية
كتبت فاطمة خليل

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التهابات الأذن من أكثر الأمراض شيوعًا خاصة عند الأطفال، وفى الغالب لا تحتاج لرؤية طبيب لعلاج التهاب الأذن، حيث إنه يتحسن غالبًا في خلال 3 أيام، نتعرف فى هذا التقرير على أعراض التهاب الأذن، وفقًا لموقع هيئة الصحة البريطانية"NHS".

الاذن
الاذن

أعراض التهاب الأذن

عادة ما تبدأ أعراض التهاب الأذن بسرعة وتشمل:

-ألم داخل الأذن.

- درجة حرارة عالية.

- التعب والإرهاق.

-نقص الطاقة.

-صعوبة في السمع.

- إفرازات من الأذن.

-الشعور بالضغط أو الامتلاء داخل الأذن.

-حكة وتهيج في وحول الأذن.

-جلد متقشر داخل وحول الأذن.

ما_علاج_ألم_الأذن
ألم الأذن عند الأطفال

الأطفال الصغار والرضع المصابون بعدوى الأذن قد يعانون من الأعراض التالية:

-فرك أذنهم.

- عدم التفاعل مع بعض الأصوات.

- سرعة الانفعال أو لا يهدأ.

- فقدان التوازن.

معظم التهابات الأذن تكون واضحة خلال 3 أيام، رغم أن الأعراض قد تستمر في بعض الأحيان لمدة أسبوع.


اعراض التهاب الاذن

التهاب الاذن

علامات الاصابة بالتهاب الاذن

عدوى الاذن

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