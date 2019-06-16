إزاى تعرف أن عندك التهاب فى الأذن؟

التهابات الأذن من أكثر الأمراض شيوعًا خاصة عند الأطفال، وفى الغالب لا تحتاج لرؤية طبيب لعلاج التهاب الأذن، حيث إنه يتحسن غالبًا في خلال 3 أيام، نتعرف فى هذا التقرير على أعراض التهاب الأذن، وفقًا لموقع هيئة الصحة البريطانية"NHS".
الاذن
أعراض التهاب الأذن
عادة ما تبدأ أعراض التهاب الأذن بسرعة وتشمل:
-ألم داخل الأذن.
- درجة حرارة عالية.
- التعب والإرهاق.
-نقص الطاقة.
-صعوبة في السمع.
- إفرازات من الأذن.
-الشعور بالضغط أو الامتلاء داخل الأذن.
-حكة وتهيج في وحول الأذن.
-جلد متقشر داخل وحول الأذن.
ألم الأذن عند الأطفال
الأطفال الصغار والرضع المصابون بعدوى الأذن قد يعانون من الأعراض التالية:
-فرك أذنهم.
- عدم التفاعل مع بعض الأصوات.
- سرعة الانفعال أو لا يهدأ.
- فقدان التوازن.
معظم التهابات الأذن تكون واضحة خلال 3 أيام، رغم أن الأعراض قد تستمر في بعض الأحيان لمدة أسبوع.
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