إزاى تحفر بئر مياه جوفية بشكل قانونى.. 10 شروط للحصول على الترخيص

كتبت أسماء نصار

تعتبر موارد المياه الجوفية أحد الموارد المائية غير التقليدية، والتى تتميز بانتشارها جغرافياً فى مصر فى 4 مناطق؛ أهمها وادى النيل والدلتا وتشمل المنطقة الواقعة ما بين دخول نهر النيل إلى مصر والبحر المتوسط بما فى ذلك منخفض الفيوم وبحيرة ناصر، لذلك وضعت الحكومة 10 شروط للحصول على ترخيص حفر بئر جوفى بغرض رى أراضى بور أو منزرعة داخل زمام الوادى والدلتا، لضمان المحافظة على المخزون الجوفى بشكل يحافظ على عدم حدوث انخفاض حاد فى مناسيب المياه.



وفى التقرير التالى نوضح الشروط التى تم وضعها للحصول على ترخيص بئر:

1- تقديم طلب محدد فيه موقع الأرض ومساحتها.

2- ما يفيد عدم وجود مصدر رى سطحى دائم.

3- مستند ملكة أو كشف معتمد من الجمعية التعاونية الزراعية يفيد ملكية الطالب للأراضى.

4- خريطة مساحية مقياس رسم 25000:1 مبيناً عليها موقع البئر المقترح والآبار المجاورة والقائمة سواء مرخصة أو غير مرخصة والمسافة بين البئر المطلوب وهذه الآبار فى جميع الاتجاهات.

5- خريطة مساحية مقياس رسم 2500:1 محدد عليها المساحة المطلوب ريها من البئر ومستوفاة الدمغات الهندسية، بالإضافة إلى صورتين طبق الأصل منها.

6- تقديم دراسة كاملة لتصنيف التربة وطريقة الرى المتطورة المقترحة "رش- تنقيط" والدورة الزراعية المقترحة.

7- تعهد بالالتزام باستخدام طريقة الرى التى يتم إقرارها ومواصفات البئر والتصرف المحدد.

8- إقرار تراضى بين المنتفعين من البئر معتمد من الجمعية الزراعية فى حالة وجود أكثر من منتفع.

9- تقديم إقرار بالالتزام بما جاء بالقرارات الوزارية رقم 14744 ورقم 14756 لسنة 1988.

10- سداد رسم نظر قيمته 10 جنيهات لخزينة الإدارة أو بحوالة بريدية وتأمين مؤقت قدره 200 جنيه.