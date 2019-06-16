إزالة عشش السكة الحديد بالدقى ورفع أطنان من مخلفات الهدم.. صور

كتب سيد الخلفاوى

واصلت محافظة الجيزة أعمال إزالة كل أوجه الإشغالات والمخالفات بمنطقة عشش السكة الحديد والكوبرى الخشب بحى الدقى، التى تتم إزالتها تمهيدا لتنفيذ المرحلة الرابعة من مشروع التطوير.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أنه تم رفع مئات الأطنان من المخلفات والرتش وناتج الإزالات التى تمت أمس تمهيداً للبدء فى إنشاء عقارات سكنية حضارية لساكنى العشش، مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرافق لتعيين خدمات ثابتة بالمنطقة لسرعة إنجاز أعمال إزالة الإشغالات حيث تمت إزالة إشغالات ومخالفات أكثر من 20 محل بمحيط منطقة العشش وبجوار سور السكة الحديد والتى تراكمت على مدار سنوات .

وأكد المحافظ أنه تم توجية هيئة النظافة للدفع بمعدات إضافية لسرعة رفع المخلفات من المنطقة مع تكثيف الدوريات على مدار اليوم .

وتفقد المحافظ أعمال إزالة العشش أمس رافقة اللواء مصطفى شحاته مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة للوقوف على أعمال الإزالة والتأكد من تنفيذها على أكمل وجه .

وشهدت منطقة عشش السودان تواجد من قبل اللواء خالد المجايرى رئيس حى الدقى واللواء حسن الدماطى مدير شرطة المرافق لمتابعة أعمال رفع الاشغالات من المنطقة .

من جانبه أكد شفيق جلال رئيس هيئة النظافة أنه تم الدفع بأكثر من 20 معده متنوعة ما بين لوادر وسيارات نقل كبيرة ومتوسطة لرفع كافة المخلفات والرتش من المنطقة على مدار اليوم ولن يتم المغادرة من المنطقة قبل الانتهاء من رفع كافة المخلفات بناءا على توجيهات اللواء المحافظ .

ويذكر انه تم أمس البدء فى إزالة 40 عشه و5 عقارات بمنطقة عشش السودان بحى الدقى وذلك تمهيدا لبدء أعمال بناء وتسكين باقى الأسر المستحقة من سكان العشش وذلك ضمن أعمال المرحله الرابعة لتطوير منطقة عشش السودان وبدء أعمال انشاء سلم مترو الانفاق.