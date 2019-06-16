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إخلاء سبيل 28 متهما بالانضمام لجماعة إرهابية والتحريض ضد الدولة بتدابير احترازية

الأحد، 16 يونيو 2019 11:23 م
إخلاء سبيل 28 متهما بالانضمام لجماعة إرهابية والتحريض ضد الدولة بتدابير احترازية حبس - أرشيفية
كتبت أمنية الموجي

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قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أسامة الرشيدى، إخلاء سبيل 28 متهما بتدابير احترازية، على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم بمعرفة النيابة، فى اتهامهم بنشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولى قيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

والمتهمون المخلى سبيلهم بـ9 قضايا إرهابية حملت أرقام حصر أمن دولة عليا كالآتى:

1-  القضية رقم 441 لسنة 2018

2- القضية رقم 900 لسنة 2017

3- القضية رقم 640 لسنة 2018

4- القضية رقم 79 لسنة 2016

5- القضية رقم 760 لسنة 2017

6- القضية رقم 630 لسنة 2017

7- القضية رقم 316 لسنة 2017

8- القضية رقم 621 لسنة 2018

9- القضية رقم 385 لسنة 2017

ونسبت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء، المحامى العام الأول، للمتهمين فى هذه القضايا ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة إرهابية؛ بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وإيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر، أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية.


التحريض ضد الدولة

اخلاء سبيل متهم

عبد المنعم أبو الفتوح

امن الدولة العليا

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