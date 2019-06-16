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إحباط تهريب 196 ألف لتر بنزين و1497 أسطوانة بوتاجاز مدعمة للسوق السوداء

الأحد، 16 يونيو 2019 12:09 م
إحباط تهريب 196 ألف لتر بنزين و1497 أسطوانة بوتاجاز مدعمة للسوق السوداء بنزين - ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت شرطة التموين في ضبط (1040) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط (12) قضية اسطوانات بوتاجاز ضبط خلالها (1497 أسطوانة)، وضبط (12) قضية مواد بترولية، ضبط خلالها (196704 لتر "بنزين، سولار") وضبط (13) قضية دقيق مدعم ضبط خلالها (43,050 طن دقيق).

وأثمرت جهود شرطة التموين عن ضبط (240) قضية فى مجال مخالفات المخابز، وضبط (14) قضية فى مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية ضبط خلالها 2.100 طن سكر – 1200 عبوة زيت طعام، وضبط (5) قضايا فى مجال الإستيلاء على الدعم.

وتمكنت شرطة التموين من ضبط (53) قضية فى مجال الغش الغذائى، ضبط خلالها (100,516 طن "دقيق، آيس كريم، سكر، زيت طعام، مخللات، مكرونة، ملح"- و481621 عبوة مواد غذائية متنوعة.

ونجحت شرطة التموين في ضبط (36) قضية فى مجال الغش التجارى، ضبط خلالها (18.871 طن- 38110 عبوة– 18248 قطعة- 200 لتر" مواد غير غذائية)، وضبط (574) قضية فى مجال (المحلات العامة ، الشهادات الصحية ، عدم وجود تراخيص).

وأسفرت جهود شرطة التموين عن ضبط (33) قضية فى مجال الأسماك، واللحوم ومصنعاتها، ضبط خلالها (2.359 طن لحوم – 80 عبوة "تونة")، وضبط (36) قضية فى مجال بيع السجائر بأزيد من السعر، ضبط خلالها ( 362 عبوة سجائر، وضبط (6) قضايا فى مجال الثروة الحيوانية، والداجنة، والزراعية ضبط خلالها (23.935 طن أسمدة وأعلاف).

وجاء من ضمن نتائج الحملة التموينية ضبط (2) قضية فى مجال المضبوطات مجهولة المصدر ضبط خلالها (1432 قطعة "غيار سيارات) وضبط (4) قضايا فى مجال الألعاب النارية ضبط خلالها (17310 وحدة ألعاب نارية).

 

 


حملات تمويمنية

شرطة التموين

مخالفات المخابز

اغذية فاسدة

بنزين

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