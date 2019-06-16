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إحالة سائق لودر حى شبرا للمحاكمة بتهمة دهس طالبة للمحاكمة الجنائية

الأحد، 16 يونيو 2019 01:46 م
إحالة سائق لودر حى شبرا للمحاكمة بتهمة دهس طالبة للمحاكمة الجنائية محكمة - أرشيفية
كتب كريم صبحى

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أمرت نيابة أول شبرا الخيمة برئاسة المستشار عمرو عوض، وبإشراف المستشار خالد الأتربى المحامى العام، بإحالة  سائق لودر  المتهم بقتل فتاة دهسًا أثناء عبورها الطريق للمحاكمة الجنائية. 

وكان اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بمصرع "ليلى. س. إ" 20 سنة، أسفل عجلات "لودر" تابع لمجلس مدينة شبرا الخيمة.

وانتقلت على الفور الجهات الأمنية، وتبين أنه أثناء قيام سائق اللودر ويدعى "أحمد. م. أ" برفع قمامة الحي وعودته للخلف تصادم بالفتاة ودهسها ولفظت أنفاسها الأخيرة في الحال وتم نقل الجثة إلى المستشفى والتحفظ على السائق داخل قسم الشرطة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 


شبرا الخيمة

حى شبرا الخيمة

سائق يدهس فتاة فى شبرا الخيمة

نيابة شبرا الخيمة

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