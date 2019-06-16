إحالة المتهم بالتعدى جنسيا على طفل بالشرقية وقتله داخل حديقة للجنايات

الشرقية - فتحية الديب

قرر المستشار محمد القاضى، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، إحالة المتهم باستدراج طفل عمره 5 سنوات، والتعدى عليه جنسيا وقتله، لمحكمة الجنايات.

تعود أحداث الواقعة لمنتصف شهر مارس الماضى، عندما تلقى اللواء جرير مصطفى مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من مركز شرطة منيا القمح، من أسرة الطفل " محمد م م ت" 5 سنوات مقيم المحمدية دائرة المركز، بوفاته إثر سقوطه من على شجرة أثناء لهوه بالقرب من المنزل، ولم تتهم الأسرة أحد بوفاته، وتم دفن جثة الطفل.

بعد أيام من الحادث توصلت تحريات الرائد محمد فؤاد، رئيس مباحث منيا القمح، ومعاونيه، إلى وجود شبهة جنائية فى الوفاة، وتبين قيام " هانى م ش" 16 سنة حداد، باستدراج الطفل إلى حديقة بالقرية، والتعدى عليه جنسيا، وقام بقتله وتركه وفر هاربا.

تمكن ضباط مباحث منيا القمح، برئاسة العقيد جاسر زايد، رئيس فرع البحث الجنائى لفرع الجنوب، بإشراف العميد عمرو رءوف، رئيس مباحث المديرية، من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

تحرر عن الواقعة المحضر رقم 1728 إدارى مركز منيا القمح لسنة 2019، وتم إحالته لنيابة منيا القمح للتحقيق معه، التى قررت برئاسة محمد المراكبي، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار محمد القاضي، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، حبسه على ذمه التحقيقات وإحالته محبوسا لمحكمة الجنايات.