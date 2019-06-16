إحالة المتهمين بقتل عريس الشرقية بعد شهر ونصف من زفافه لسرقته للجنايات

الشرقية- فتحية الديب

قرر المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، إحالة المتهمين بقتل عريس بعد شهر ونصف من زواجه لسرقة التروسيكل، لمحكمة جنايات الزقازيق.

تعود أحداث الواقعة، لشهر فبراير الماضى، عندما تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد غياب" "محمد السيد ج ر" 21 سنة سائق تروسيكل مقيم كفر الحمام، مركز الزقازيق.

توصلت تحريات فريق البحث الجنائي، الذي قاده العقيد جاسر زايد، رئيس فرع البحث الجنائي لفرع الجنوب، بإشراف العميد عمرو رؤوف، رئيس مباحث المديرية، بالتنسيق مع العميد ماجد الأشقر، رئيس قطاع الأمن العام بالشرقية، قيام كل " إسلام ص م س" 20 سنة مقيم بندر بلبيس وشقيقه"علي" 22 سنة كفيف، وصديقهما" صبحي ش ع" 22 سنة مقيم بلبيس، بارتكاب الواقعة.

وكشفت التحريات، عن اتفاق الشقيقين مع صديقهما على سحب المجنى عليه إلى مركز بلبيس بحجة نقل كمية من الخردة، وعند صعوده الطابق الثانى كما طلب منه المتهمين لحمل الخردة لتحميلها علي التروسكيل، قام المتهمون الثلاثة بالتعدى على المجنى عليه بالضرب، حيث قام الكفيف بالجلوس فوقه، وقام المتهمان الأول والثالث بتمزيق جسده بالسكين، ثم قاما ببيع التروسكيل بمبلغ 2000 جنيه لأحد الأشخاص بمدينة بلبيس.

تمكن ضباط مباحث بلبيس، برئاسة النقيب وليد ثروت، رئيس المباحث ومعاونيه النقباء هشام عبد الحميد ومحمد أشرف وإسلام يسن، بإشراف العقيد جاسر زايد، رئيس فرع البحث الجنائي لفرع الجنوب، من ضبط المتهمين الثلاثة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وبعرضهم على نيابة بلبيس العامة قررت حبسهم علي ذمة التحقيقات بتهمة القتل.