سوبر كورة
Ads
الأحد، 16 يونيو 2019 10:09 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

إبراهيم العربى يفوز بمقعد رئيس غرفة القاهرة التجارية بـ2821 صوتا

الأحد، 16 يونيو 2019 09:39 ص
إبراهيم العربى يفوز بمقعد رئيس غرفة القاهرة التجارية بـ2821 صوتا إبراهيم العربى
كتب إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حسم المهندس إبراهيم العربى منصب رئاسة غرفة القاهرة التجارية ( نتيجة غير رسمية)، عقب الانتهاء من فرز جميع صناديق الاقتراع، والتى استمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.

 

وبحسب قوائم جمع الأصوات، حصل العربى على أعلى الأصوات ب 2821 صوتا، وحصل أحمد الوسيمى على 2763 صوتا، وأيمن عشرى على 2376 صوتا، وأشرف الشيمى على 2457 صوتا، وإيهاب سعيد رئيس قائمة التطوير للتغيير على 1305 أصوات، ورجب العطار على 933 صوتا، وحسن سلامة أبو عوض على 1195 صوتا، سيد النوواى 2468 صوتا ، خالد حسن 1167 صوتا، صلاح العبد 2700 صوتا، على شكرى 2644 صوتا، طلعت القواس 1268.

كما حصل شريف يحيى على2578 صوتا، والدكتور عبد العزيز السيد حصل على 1167 صوتا، عاطف الأشمونى 1283 صوتا، وعماد قناوى رئيس شعبة المستوردين حصل على 2575 صوتا ، محمد المهدى 1320 صوتا ، مصطفى الرواس 2526 صوتا. خالد حسانين حسن 2674 صوتا.

ومن المقرر أن يتم اختيار أعلى 11 شخصا فى الحصول على الأصوات لتشكيل مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، عقب تعيين 11 أخرين من قبل الوزير المختص بشئون الصناعة والتجارة، ومن المقرر إعلان النتائج الرسمية غدا.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بانتخابات غرفة القاهرة التجارية 108557 تاجرا مقيدين بالغرفة، وبلغ عدد القوائم الانتخابية المستعملة 538 صوتا، عدد القوائم الصحيحة 4882 قائمة، عدد القوائم الباطلة 234 قائمة.

التجارة
 

 

التجارة 2
 

 


انتخابات الغرف التجارية

نتائج انتخابات الغرفة التجارية

غرفة القاهرة التجارية

انتخابات الغرف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
المنتخب يواجه غينيا فى البروفة الأخيرة قبل ضربة البداية أمام زيمبابوي بأمم أفريقيا

المنتخب يواجه غينيا فى البروفة الأخيرة قبل ضربة البداية أمام زيمبابوي بأمم أفريقيا

4 كليات إعلام تشترط اختبارات القدرات بالجامعات الحكومية.. تعرف عليها

4 كليات إعلام تشترط اختبارات القدرات بالجامعات الحكومية.. تعرف عليها

مواعيد مباريات اليوم الأحد 16 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 16 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

أوروجواى تواجه الإكوادور فى بطولة كوبا أمريكا

أوروجواى تواجه الإكوادور فى بطولة كوبا أمريكا

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

زيمبابوى تواجه تنزانيا وديا استعدادا لمواجهة الفراعنة فى افتتاح أمم أفريقيا

زيمبابوى تواجه تنزانيا وديا استعدادا لمواجهة الفراعنة فى افتتاح أمم أفريقيا

كل ما تريد معرفته عن قطارات القاهرة ومرسى مطروح خلال الصيف × 16 معلومة

كل ما تريد معرفته عن قطارات القاهرة ومرسى مطروح خلال الصيف × 16 معلومة

أمم أفريقيا 2019.. السنغال تواجه نيجيريا فى قمة أفريقية ودية

أمم أفريقيا 2019.. السنغال تواجه نيجيريا فى قمة أفريقية ودية

تعرف على تاريخ الاستعانة بالكلاب البوليسية لحفظ الأمن فى مصر

تعرف على تاريخ الاستعانة بالكلاب البوليسية لحفظ الأمن فى مصر

صور.. قصة كفاح "صابرين" من محو الأمية للحصول على مؤهل متوسط بسوهاج

صور.. قصة كفاح "صابرين" من محو الأمية للحصول على مؤهل متوسط بسوهاج

كيف تحمى طفلك من مخاطر تسوس الأسنان أثناء الرضاعة × 4 معلومات

كيف تحمى طفلك من مخاطر تسوس الأسنان أثناء الرضاعة × 4 معلومات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة