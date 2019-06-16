إبراهيم العربى يفوز بمقعد رئيس غرفة القاهرة التجارية بـ2821 صوتا

كتب إسلام سعيد

حسم المهندس إبراهيم العربى منصب رئاسة غرفة القاهرة التجارية ( نتيجة غير رسمية)، عقب الانتهاء من فرز جميع صناديق الاقتراع، والتى استمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.

وبحسب قوائم جمع الأصوات، حصل العربى على أعلى الأصوات ب 2821 صوتا، وحصل أحمد الوسيمى على 2763 صوتا، وأيمن عشرى على 2376 صوتا، وأشرف الشيمى على 2457 صوتا، وإيهاب سعيد رئيس قائمة التطوير للتغيير على 1305 أصوات، ورجب العطار على 933 صوتا، وحسن سلامة أبو عوض على 1195 صوتا، سيد النوواى 2468 صوتا ، خالد حسن 1167 صوتا، صلاح العبد 2700 صوتا، على شكرى 2644 صوتا، طلعت القواس 1268.

كما حصل شريف يحيى على2578 صوتا، والدكتور عبد العزيز السيد حصل على 1167 صوتا، عاطف الأشمونى 1283 صوتا، وعماد قناوى رئيس شعبة المستوردين حصل على 2575 صوتا ، محمد المهدى 1320 صوتا ، مصطفى الرواس 2526 صوتا. خالد حسانين حسن 2674 صوتا.

ومن المقرر أن يتم اختيار أعلى 11 شخصا فى الحصول على الأصوات لتشكيل مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، عقب تعيين 11 أخرين من قبل الوزير المختص بشئون الصناعة والتجارة، ومن المقرر إعلان النتائج الرسمية غدا.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بانتخابات غرفة القاهرة التجارية 108557 تاجرا مقيدين بالغرفة، وبلغ عدد القوائم الانتخابية المستعملة 538 صوتا، عدد القوائم الصحيحة 4882 قائمة، عدد القوائم الباطلة 234 قائمة.