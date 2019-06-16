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أوقاف الإسكندرية: بدء المدارس الصيفية لتعليم القرآن الكريم بـ 180 مسجد

الأحد، 16 يونيو 2019 11:48 م
أوقاف الإسكندرية: بدء المدارس الصيفية لتعليم القرآن الكريم بـ 180 مسجد الائمه مع الاطفال
الإسكندرية أسماء على بدر

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قال الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، أن موسم النشاط الصيفي بدأ بـ 180مسجدا جامعا لتعليم الأطفال القرآن الكريم وأخلاق الإسلام وآدابه وقيم الانتماء وحب التعايش وبعضا من سيرة النبي الكريم وكونه أرسل رحمة للعالمين.
 
 
وقال الدكتور عبد الرحمن نصار وكيل المديرية أن هذا الموسم غير مسبوق فى عدد المساجد ولا في الاستعدادات من قبل المديرية والإدارات الفرعية أن اهتمام الأمة بالنشء هو علامة نصرها وفأل طالعها فهم عدة المستقبل وعتاده .
 
وصرح الشيخ حسن عبد البصير مدير الدعوة أنه روعي في نشاط المسجد الجامع أن يشمل الأسكندرية كلها ريفا وحضرا وأن جميع الإدارات ال 11  قد بدأت نشاطها حيث نهدف لإيجاد بنية أساسية توعوية دينية وثقافية وأخلاقية وقيمية ووطنية تحمي النشء وتجعل له حصانة ضد ما يستهدفه من تيارات التطرّف أو الانحراف والتحلل مضيفا أن شباب الأئمة سيكون لهم دور كبير في هذه المدارس.
 
 
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الاسكندريه

اوقاف الاسكندريه

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