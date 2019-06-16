أمير الكويت يدعو الرئيس الصينى مجددا لزيارة بلاده

الكويت /أ ش أ/

وجه أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأحد، مجددا الدعوة إلى الرئيس الصينى شى جينبينج لزيارة الكويت.

جاء ذلك ردا على رسالة خطية تلقاها أمير الكويت، من الرئيس الصيني، أشاد خلالها بما أسفرت عنه الزيارة التى قام بها أمير الكويت مؤخرا إلى بكين، من نتائج مثمرة ستسهم فى تعزيز أواصر العلاقات المتميزة بين البلدين، والإرتقاء بأطر التعاون المشترك بينهما فى كافة المجالات.

وأعرب أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، عن بالغ شكره وتقديره للرئيس الصيني، على ما عبر عنه من طيب المشاعر وصادق التمنيات، مشيدا بالعلاقات الوطيدة بين الكويت والصين، وتطلعه إلى تعزيز الشراكة الإستراتيجية بينهما، بما يخدم مصلحتهما المشتركة.