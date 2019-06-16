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أمن القليوبية يشن حملة إشغالات مكبرة بطوخ

الأحد، 16 يونيو 2019 10:07 م
أمن القليوبية يشن حملة إشغالات مكبرة بطوخ حملة إشغالات - أرشيفية
القليوبية - نيفين طه

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شنت الأجهزة التنفيذية بمدينة طوخ، بالتعاون مع مديرية أمن القليوبية، حملة إشغالات مكبرة، أشرف عليها اللواء رضا طبلية مدير الأمن، واللواء أشرف عبد القادر مساعد مدير الأمن، ومحمد ياسين نائب رئيس المدينة، والعميد وليد شنن مدير شرطة المرافق بالقليوبية، بمشاركة قوات الأمن بقيادة العميد فوزى عبد ربه مأمور مركز شرطة طوخ وقسم الإشغالات بمجلس المدينة .

وأسفرت الحملة عن تحرير 15 محضر إشغال طريق، و13 محضر نظافة عامة، و5 محاضر بيئة، و25 محضر باعة جائلين، و35 إزالة فورية باعة جائلين، و20 وصلة كهرباء مخالفة، و3 غرز شاى، وتنفيذ غلق 2 مقهى بمدينة طوخ، والتحفظ على 3 تكاتك بدون ترخيص، ومخالفة خطوط السير بالسير على الطريق السريع، و2 دراجة بخارية بدون لوحات معدنية، وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وتأتى الحملة فى إطار شن حملات لضبط الشارع وحفظ النظام والتصدى لظاهرة الإشغالات التى انتشرت فى كل الشوارع.

 


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امن القليوبية

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