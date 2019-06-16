"أمن الإسكندرية" يضبط شخص لسرقة المساكن فى منطقة الدخيلة

الإسكندرية - أسماء على بدر

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالإشتراك مع إحدى السيدات بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المساكن بمنطقة الدخيلة.

ووردت معلومات بقيام عاطل له معلومات جنائية وبحوزته (فرد خرطوش وطلقتان من ذات العيار) لاشتراكه مع ربة منزل "هاربة" فى تكوين تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب حوادث سرقات المساكن بإسلوب كسر الباب .

وبمواجهته اعترف بارتكابهما 7 حوادث بدائرة القسم وحيازة السلاح للدفاع، وأرشد عن المسروقات (أدوات منزلية وكهربائية) وجارى تكثيف الجهود لضبط الهاربة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.