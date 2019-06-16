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أمريكا تحمل إيران مسئولية مساعدة الحوثيين فى إسقاط طائرة مسيرة باليمن

الأحد، 16 يونيو 2019 07:35 م
أمريكا تحمل إيران مسئولية مساعدة الحوثيين فى إسقاط طائرة مسيرة باليمن تحطم طائرة _ صورة أرشيفية
واشنطن (رويترز)

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 ذكر الجيش الأمريكى فى بيان اليوم الأحد، أن الحوثيين فى اليمن أسقطوا فى الآونة الأخيرة وبمساعدة إيران طائرة مسيرة تابعة للحكومة الأمريكية.

 

وقال اللفتنانت كولونيل إيرل براون، وهو متحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية، إن الارتفاع الذى أسقطت فيه الطائرة المسيرة (إم.كيو-9) فى السادس من يونيو حزيران مثل "تحسنا عن قدرات الحوثيين السابقة"، وهى حقيقة دفعت الجيش للوصول إلى نتيجة مفادها حصول الحوثيين على دعم من إيران.

 

وأشار براون كذلك إلى أنه فى واقعة منفصلة فى 13 يونيو حاولت إيران إسقاط طائرة مسيرة أمريكية أخرى فوق خليج عمان فى مسعى لعرقلة عمليات الاستطلاع والمراقبة لهجوم إيران على كوكوكا كاريدجس، إحدى ناقلتى نفط تعرضا لهجمات يوم الخميس، وأنحى مسؤولون أمريكيون باللائمة على طهران فى تلك الهجمات، مما أثار مخاوف من مواجهة محتملة بين الولايات المتحدة وإيران.

 

 


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اليمن

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