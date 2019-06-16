أسهم الاستثمار والخدمات تدفع بورصة البحرين للمنطقة الخضراء

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.07% رابحا 0.94 نقطة ليغلق عند مستوى 1449.85 نقطة، مدفوعا بصعود قطاعات البنوك والخدمات والاستثمار.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات بحجم 3.1 مليون سهم، بقيمة قدرها 764 ألف دينار بحرينى.

وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع الاستثمار بنسبة نمو 2.43% مدفوعا بصعود سهم شركة استيراد الاستثمارية بنسبة 8.88%، مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 1.73%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 1.88% مدفوعا بصعود سهم شركة زين البحرين بنسبة 1.22%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.29%.

فيما تراجع قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 3.14%، بضغوط هبوط سهم ألمنيوم البحرين، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 0.37% بضغوط هبوط سهم مصرف السلام-البحرين بنسبة 2.27%.