أسهم إعمار تهبط ببورصة دبى بختام تعاملات جلسة بداية الأسبوع

كتب هانى الحوتى

تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.72% خاسرا 18.97 نقطة ليغلق عند مستوى 2614.03 نقطة.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 107.9 مليون سهم محققة ما قيمته 102.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 540 صفقة لـ31 سهما، وارتفع 14 سهما، وانخفض 13 سهما، واستقرت 4 أسهم.

وتراجع 6 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع الاستثمار بنسبة 1.63%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.60%، تلاه قطاع النقل بنسبة 1%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.69%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.40%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.12%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 1.60%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.45%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم الشركة الإسلامية العربية للتأمين- سلامة بنسبة 2.70%، ثم سهم دار التكافل بنسبة 2.50%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة شركة إعمار العقارية بنسبة 2.46%، ثم شركة إعمار مولز بنسبة 2.05%.