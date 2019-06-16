كتب إسلام سعيد

تسجل أسعار الذهب فى مصر اليوم الأحد 16-6-2019 استقرار ملحوظ لجميع الأعيرة، بالتزامن مع الأجازة الأسبوعية لسوق الصاغة، وسجل الذهب ثباتا عند 629 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر رواجا فى مصر.

أسعار الذهب اليوم فى مصر:

عيار 21 سجل 629 جنيها للجرام.

سعر عيار 18 سجل 540 جنيها للجرام.

سعر عيار 24 سجل 719 جنيها للجرام.

الجنيه الذهب 5032 جنيهات.

أوقية الذهب 1341 دولارا.

وتحرص الأسر المصرية على اقتناء الذهب فى المناسبات والأعياد وكهدايا، خاصة فى محافظات وجه بحرى وقبلى، حيث يرتفع الطلب على الذهب من عيار 21، فيما يزيد الطلب على المعدن النفيس من عيار 18 بالقاهرة الكبرى والإسكندرية، والمحافظات التى تزدهر فيها حركة السياحة.

سعر الذهب فى مصر، قد يتغير على مدار اليوم لأكثر من مرة، متأثرا بالمتغيرات العالمية التى يشهدها المعدن النفيس، وكذلك متغيرات سعر الدولار فى مصر، بالبنوك والمصارف الرسمية.

ويشكل الذهب جزء كبير من صادرات مصر من الحلى والأحجار الكريمة والتى تتجاوز المليار دولار سنويا، ويتم تصدير الذهب كخام وسبائك وليس مشغولات تامة الصنع، بسبب ختم الدمغة والذى لا يتم قبوله خارج البلاد.