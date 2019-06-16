سوبر كورة
Ads
الأحد، 16 يونيو 2019 11:07 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسعار الذهب فى مصر اليوم الأحد 16-6-2019

الأحد، 16 يونيو 2019 10:17 ص
أسعار الذهب فى مصر اليوم الأحد 16-6-2019 الذهب _ أرشيفية
كتب إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تسجل أسعار الذهب فى مصر اليوم الأحد 16-6-2019 استقرار ملحوظ لجميع الأعيرة، بالتزامن مع الأجازة الأسبوعية لسوق الصاغة، وسجل الذهب ثباتا عند 629 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر رواجا فى مصر.

 

أسعار الذهب اليوم فى مصر:

عيار 21 سجل 629 جنيها للجرام.

سعر عيار 18 سجل 540 جنيها للجرام.

سعر عيار 24 سجل 719 جنيها للجرام.

الجنيه الذهب 5032 جنيهات.

أوقية الذهب 1341 دولارا.

وتحرص الأسر المصرية على اقتناء الذهب فى المناسبات والأعياد وكهدايا، خاصة فى محافظات وجه بحرى وقبلى، حيث يرتفع الطلب على الذهب من عيار 21، فيما يزيد الطلب على المعدن النفيس من عيار 18 بالقاهرة الكبرى والإسكندرية، والمحافظات التى تزدهر فيها حركة السياحة.

سعر الذهب فى مصر، قد يتغير على مدار اليوم لأكثر من مرة، متأثرا بالمتغيرات العالمية التى يشهدها المعدن النفيس، وكذلك متغيرات سعر الدولار فى مصر، بالبنوك والمصارف الرسمية.

ويشكل الذهب جزء كبير من صادرات مصر من الحلى والأحجار الكريمة والتى تتجاوز المليار دولار سنويا، ويتم تصدير الذهب كخام وسبائك وليس مشغولات تامة الصنع، بسبب ختم الدمغة والذى لا يتم قبوله خارج البلاد.


سعر الذهب

جرام الذهب

اسعار الذهب

الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم فى مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
سوبر كورة.. "لو رايح الاستاد خلى أرقام التليفونات دى معاك" استاد القاهرة

سوبر كورة.. "لو رايح الاستاد خلى أرقام التليفونات دى معاك" استاد القاهرة

خد بالك لو بتزوغ.. الإفتاء: مغادرة العمل قبل المواعيد الرسمية "خيانة للأمانة"

خد بالك لو بتزوغ.. الإفتاء: مغادرة العمل قبل المواعيد الرسمية "خيانة للأمانة"

هزيمة الارجنتين ضد كولومبيا حديث الصحافة الإسبانية.. فيديو وصور

هزيمة الارجنتين ضد كولومبيا حديث الصحافة الإسبانية.. فيديو وصور

فيديو معلوماتى.. 5 أبراج معروفة بالبخل.. تعرف عليها

فيديو معلوماتى.. 5 أبراج معروفة بالبخل.. تعرف عليها

النقل العام تطرح اشتراكات على خطوط بطولة أمم أفريقيا بـ75 جنيها

النقل العام تطرح اشتراكات على خطوط بطولة أمم أفريقيا بـ75 جنيها

كل أهداف السبت.. كولومبيا تذل الأرجنتين بثنائية فى كوبا أمريكا

كل أهداف السبت.. كولومبيا تذل الأرجنتين بثنائية فى كوبا أمريكا

المنتخب يواجه غينيا فى البروفة الأخيرة قبل ضربة البداية أمام زيمبابوي بأمم أفريقيا

المنتخب يواجه غينيا فى البروفة الأخيرة قبل ضربة البداية أمام زيمبابوي بأمم أفريقيا

4 كليات إعلام تشترط اختبارات القدرات بالجامعات الحكومية.. تعرف عليها

4 كليات إعلام تشترط اختبارات القدرات بالجامعات الحكومية.. تعرف عليها

مواعيد مباريات اليوم الأحد 16 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 16 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

أوروجواى تواجه الإكوادور فى بطولة كوبا أمريكا

أوروجواى تواجه الإكوادور فى بطولة كوبا أمريكا

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة