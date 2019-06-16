أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 16 - 6 -2019

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأحد 16-6-2019.

إيقاف تداول 5 شركات

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 5 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الأحد.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى الأهرام للطباعة والتغليف، التعمير والاستشارات الهندسية، البويات والصناعات الكيماوية، المجموعة المصرية العقارية، بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية.

البورصة تربح 766 مليون جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 766 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 760.560 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 80 مليون ورقة مالية بقيمة 486.7 مليون جنيه، عبر تنفيذ 15.6 ألف عملية لعدد 166 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 67.38% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 19.82%، والعرب على 12.8% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 44.48% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 55.51%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع 3.5 مليون جنيه، 14.5 مليون جنيه، 47.2 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 15.6 مليون جنيه، 3.9 مليون جنيه، 45.8 مليون جنيه، 14.5 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 14210 نقطة، ولم يتغير مؤشر "إيجى إكس 50" واستقر عند مستوى 2120 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 17509 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 606 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 15498 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 450 نقطة.

وارتفعت أسهم 56 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 61 شركة، ولم تتغير مستويات 49 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- المجموعة المصرية العقارية بسعر إغلاق 9.070 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.49%.

- التعمير والاستشارات الهندسية بسعر إغلاق 17.560 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.36%.

- الأهرام للطباعة والتغليف بسعر إغلاق 9.960 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.84%.

- البويات والصناعات الكيماوية-باكين بسعر إغلاق 25.290 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.42%.

- بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 6.780 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.28%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية بسعر إغلاق 10.700 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.38%.

- الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 101.080 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.93%.

- النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية بسعر إغلاق 26.490 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.18%.

- مطاحن ومخابز الإسكندرية بسعر إغلاق 10.050 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.09%.

- سماد مصر (ايجيفرت) بسعر إغلاق 3.980 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.93%.