أخ يطعن شقيقه لخلافات على الميراث بالدقهلية

الدقهلية - سارة الباز

أقدم أخ على طعن شقيقه الذى يعمل خطيبا وإمام مسجد فى صدره بالسكين، بسبب خلافات بينهما على الميراث.

تلقى اللواء محمد حجى، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور مركز المنصورة يفيد بورود بلاغ للرائد أحمد توفيق، رئيس مباحث مركز المنصورة يفيد بوصول "حمدى. ع.ا.إ" 38 عاما، إمام وخطيب مسجد، لمستشفى الطوارئ بالمنصورة مصابا بجرح طعن نافذ بالصدر، وتهتك بعظام اليد اليسرى.

ووجه المصاب الاتهام لشقيقه "السيد. ع.ا.إ"، 34 عاما، صاحب شركة استيراد وتصدير بالتعدى عليه وطعنه بالسكين فى صدره وإصابته فى اليد اليسرى أثناء شجارهما بسبب خلافات على الميراث، وبناء عليه تم ضبط وإحضار المتهم الذى أقر بجريمته، وتم تحرير المحضر واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.