سوبر كورة
Ads
السبت، 15 يونيو 2019 07:33 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

9 ضوابط للإفراج الشرطى للمحكوم عليهم.. تعرف عليها

السبت، 15 يونيو 2019 06:00 ص
9 ضوابط للإفراج الشرطى للمحكوم عليهم.. تعرف عليها الإفراج عن المساجين - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يتساءل البعض عن شروط وإجراءات الإفراج الشرطى، ويوضح "اليوم السابع" الإجراءات والشروط المتبعة فى الإفراج الشرطى:

1-أن تكون العقوبة المقيدة للحرية نهائية.

2- أن يقضى المحكوم عليه نصف المدة المحكوم بها.

3- أن يكون سلوكه أثناء السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه.

4- ألا يكون فى الإفراج عنه خطر على الأمن العام.

5- ألا تقل مدة العقوبة التى قضاها بالسجن عن ستة أشهر. 

6- إذا كانت العقوبة المؤبد فيجب أن يقضى فى السجن عشرين عامًا على الأقل.

7- وفاء المحكوم عليه بالالتزامات المالية المحكوم بها إلا إذا استحال ذلك. 

8- يختص مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون بالإفراج الشرطى، وذلك طبقًا للمادة 53 من قانون تنظيم السجون باعتبار الإفراج الشرطى من مراحل العقاب.

9- ينتهى الإفراج الشرطى إما بانتهاء مدة العقوبة أو بإلغائه إذا أخل بالشروط الآتية: 

أ- حسن السير والسلوك وعدم اتصاله بذوى السيرة السيئة. 

ب - أن يسعى للتعيش من عمل مشروع ويكون جادا فى ذلك. 

ج- أن يقيم فى الجهة التى يختارها ما لم تعترض جهة الإدارة فتحدد له مكان يقيم فيه. 

د- ألا يغير محل إقامته بغير  إخطار جهة الإدارة مقدما.

ه- أن يقدم نفسه لجهة الإدارة مرة واحدة كل شهر فى يوم محدد يتفق وطبيعة عمله.


الافراج الشرطى

نصف العقوبة

الإفراج عن المساجين

اخبار الحوادث

السجون

اخبار

اخر الاخبار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئيس قطاع السجون: الإفراج عن 2002 من السجناء بالعفو الرئاسى بمناسبة العيد

الأربعاء، 05 يونيو 2019 02:22 م

تنفيذاً لقرار العفو الرئاسى.. عشرات السجناء يودعون الزنازين بمناسبة عيد الفطر.. القوائم تضم الشباب وتستبعد المتهمين فى قضايا تمس أمن البلاد.. تأهيل المفرج عنهم.. والرعاية اللاحقة توفر لهم فرص عمل

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 10:32 م

مصلحة "السجون" تعمل على إنهاء أوراق 560 من المفرج عنهم بعفو رئاسي

الجمعة، 17 مايو 2019 01:20 م

فيديو..10 آلاف جنيه تلقى بغارمة فى السجن وعفو رئاسى يعيدها لبناتها

الخميس، 31 يناير 2019 06:19 م

رئيس قطاع السجون: خروج 51 ألف سجين بعفو رئاسى و18ألف غارم

الأربعاء، 19 ديسمبر 2018 11:08 ص

غارمة: دخلت السجن بسبب 50 ألف جنيه.. وعفو رئاسي أعادني للحياه

السبت، 03 نوفمبر 2018 03:55 م

أب دخل السجن بسبب 10 الآف جنيه لتجهيز ابنته.. وعفو رئاسى يعيده لأحضان أسرته

الخميس، 25 أكتوبر 2018 09:25 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
توفير 900 ألف طن أسمدة للزراعات الصيفية.. واستمرار الصرف

توفير 900 ألف طن أسمدة للزراعات الصيفية.. واستمرار الصرف

تعرف على المحرومين من رخص السلاح.. أبرزهم المرضى النفسيين وأقل من 21 سنة

تعرف على المحرومين من رخص السلاح.. أبرزهم المرضى النفسيين وأقل من 21 سنة

بعد القبض على شاب ينتحل صفة ضابط.. اعرف عقوبة ارتداء زى الشرطة

بعد القبض على شاب ينتحل صفة ضابط.. اعرف عقوبة ارتداء زى الشرطة

انطلاق أول قطار بمترو مصر الجديدة بعد انتهاء تنفيذه بتكلفة 6.2 مليار جنيه

انطلاق أول قطار بمترو مصر الجديدة بعد انتهاء تنفيذه بتكلفة 6.2 مليار جنيه

من نجوم في الملعب إلى مشجعين درجة "تالتة".. 3 حكايات من المدرجات للاعبين وأبناءهم

من نجوم في الملعب إلى مشجعين درجة "تالتة".. 3 حكايات من المدرجات للاعبين وأبناءهم

لاعبون اختاروا السياسة بعد الاعتزال.. جورج وايا من لاعب للميلان لرئيس ليبيريا

لاعبون اختاروا السياسة بعد الاعتزال.. جورج وايا من لاعب للميلان لرئيس ليبيريا

س وج.. كل ما تريد معرفته عن أول شركة نسيج حكومية سيتم تطويرها

س وج.. كل ما تريد معرفته عن أول شركة نسيج حكومية سيتم تطويرها

خطة قناة السويس أمام البرلمان.. اعرف حجم الإيرادات والاستثمارات والناتج الإجمالى

خطة قناة السويس أمام البرلمان.. اعرف حجم الإيرادات والاستثمارات والناتج الإجمالى

شاهد.. مدخل استاد القاهرة يتزين ليلاً بعد إضافة الإضاءة التجميلية

شاهد.. مدخل استاد القاهرة يتزين ليلاً بعد إضافة الإضاءة التجميلية

6 خطوات اعملها لو تليفونك اتسرق.. تعرف عليها

6 خطوات اعملها لو تليفونك اتسرق.. تعرف عليها

مجنون عالم مارفل يشاهد فيلم Avengers: Endgame 116 لتحطيم رقم Avatar

مجنون عالم مارفل يشاهد فيلم Avengers: Endgame 116 لتحطيم رقم Avatar

محمد صلاح يحتفل بعيد ميلاده الـ 27 اليوم

محمد صلاح يحتفل بعيد ميلاده الـ 27 اليوم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة