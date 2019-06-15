9 ضوابط للإفراج الشرطى للمحكوم عليهم.. تعرف عليها

كتب أحمد حسنى

يتساءل البعض عن شروط وإجراءات الإفراج الشرطى، ويوضح "اليوم السابع" الإجراءات والشروط المتبعة فى الإفراج الشرطى:

1-أن تكون العقوبة المقيدة للحرية نهائية.

2- أن يقضى المحكوم عليه نصف المدة المحكوم بها.

3- أن يكون سلوكه أثناء السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه.

4- ألا يكون فى الإفراج عنه خطر على الأمن العام.

5- ألا تقل مدة العقوبة التى قضاها بالسجن عن ستة أشهر.

6- إذا كانت العقوبة المؤبد فيجب أن يقضى فى السجن عشرين عامًا على الأقل.

7- وفاء المحكوم عليه بالالتزامات المالية المحكوم بها إلا إذا استحال ذلك.

8- يختص مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون بالإفراج الشرطى، وذلك طبقًا للمادة 53 من قانون تنظيم السجون باعتبار الإفراج الشرطى من مراحل العقاب.

9- ينتهى الإفراج الشرطى إما بانتهاء مدة العقوبة أو بإلغائه إذا أخل بالشروط الآتية:

أ- حسن السير والسلوك وعدم اتصاله بذوى السيرة السيئة.

ب - أن يسعى للتعيش من عمل مشروع ويكون جادا فى ذلك.

ج- أن يقيم فى الجهة التى يختارها ما لم تعترض جهة الإدارة فتحدد له مكان يقيم فيه.

د- ألا يغير محل إقامته بغير إخطار جهة الإدارة مقدما.

ه- أن يقدم نفسه لجهة الإدارة مرة واحدة كل شهر فى يوم محدد يتفق وطبيعة عمله.