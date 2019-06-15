9 ضوابط للإفراج الشرطى للمحكوم عليهم.. تعرف عليها

يتساءل البعض عن شروط وإجراءات الإفراج الشرطى، ويوضح "اليوم السابع" الإجراءات والشروط المتبعة فى الإفراج الشرطى:
1-أن تكون العقوبة المقيدة للحرية نهائية.
2- أن يقضى المحكوم عليه نصف المدة المحكوم بها.
3- أن يكون سلوكه أثناء السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه.
4- ألا يكون فى الإفراج عنه خطر على الأمن العام.
5- ألا تقل مدة العقوبة التى قضاها بالسجن عن ستة أشهر.
6- إذا كانت العقوبة المؤبد فيجب أن يقضى فى السجن عشرين عامًا على الأقل.
7- وفاء المحكوم عليه بالالتزامات المالية المحكوم بها إلا إذا استحال ذلك.
8- يختص مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون بالإفراج الشرطى، وذلك طبقًا للمادة 53 من قانون تنظيم السجون باعتبار الإفراج الشرطى من مراحل العقاب.
9- ينتهى الإفراج الشرطى إما بانتهاء مدة العقوبة أو بإلغائه إذا أخل بالشروط الآتية:
أ- حسن السير والسلوك وعدم اتصاله بذوى السيرة السيئة.
ب - أن يسعى للتعيش من عمل مشروع ويكون جادا فى ذلك.
ج- أن يقيم فى الجهة التى يختارها ما لم تعترض جهة الإدارة فتحدد له مكان يقيم فيه.
د- ألا يغير محل إقامته بغير إخطار جهة الإدارة مقدما.
ه- أن يقدم نفسه لجهة الإدارة مرة واحدة كل شهر فى يوم محدد يتفق وطبيعة عمله.
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