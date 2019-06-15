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6 مشروعات لتغطية احتياجات السوق من البنزين باستثمارات 8.6 مليار دولار

السبت، 15 يونيو 2019 08:00 ص
6 مشروعات لتغطية احتياجات السوق من البنزين باستثمارات 8.6 مليار دولار حقل بترول - ارشيفية
كتبت – مروة الغول

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تزيد المشروعات والتوسعات التى تشهدها صناعتى البتروكيماويات والتكرير المصرية، من مساهمة تلك الصناعات الحيوية فى الاقتصاد الوطنى وتخفف العبء عن كاهل الموازنة العامة للدولة، كما تزيد من تأمين احتياجات السوق المحلى والقطاعات المختلفة من المنتجات البترولية والمواد الخام الأولية.

وتنفذ وزارة البترول والثروة المعدنية، حالياً 6 مشروعات فى إطار برنامج العمل لتطوير صناعة التكرير، من خلال إقامة مشروعات تكرير جديدة وتطوير وحدات التكرير القائمة بهدف تغطية احتياجات السوق من البنزين وخاصة صعيد مصر بجانب توفير احتياجات البوتاجاز بحجم استثمارات 8.6 مليار دولار، الذى يحقق لمصر تأمين إمدادات الوقود وتليبة احتياجات السوق المصرى، والعمل على تقليص الكميات التى يتم استيرادها من المنتجات البترولية الرئيسية كالبنزين والسولار والبوتاجاز مما يخفف الضغط على العملة الصعبة.

وخلال الفترة الماضية، تم إنجاز من مشروعات لتطوير صناعتى التكرير والبتروكيماويات فى مصر لزيادة الإنتاج المحلى من المنتجات البترولية والبتروكيماوية، حيث تم تنفيذ 5 مشروعات للتوسعات الجديدة في معامل التكرير بإجمالى استثمارات حوالى 4.6 مليار دولار، وجارى تنفيذ 6 مشروعات  خلال 4 سنوات بما يسهم في زيادة طاقة التكرير بالمعامل المصرية إلى أكثر من 41 مليون طن سنوياً، وأيضا ودراسة إنشاء مجمع جديد للتكرير والبتروكيماويات بمنطقة العلمين باستثمارات حوالى 8.5 مليار دولار ، مشيرا إلى ما تم إنجازه في مجال التوسع في البنية الأساسية لنقل وتداول وتخزين الوقود من خلال تنفيذ خطوط جديدة لنقل المنتجات البترولية والغاز ومستودعات التخزين ورفع كفاءة الموانىء البترولية .

ومن تلك المشروعات، تنفيذ أكبر مشروعين لتكرير البترول بالصعيد بإجمالى استثمارات تصل إلى حوالى 2.3 مليار دولار،  حيث سيسهم المشروعان الجديدان فى تحقيق الاكتفاء الذاتي لصعيد مصر من المنتجات البترولية المختلفة، كما يمثلان نموذجاً لمشروعات التكرير المتطورة التي تستخدم وتطبق أحدث التكنولوجيات في مجال الصناعة لتوفير منتجات بترولية عالية الجودة تواكب متطلبات السوق ويتولى أعمال تنفيذهما شركات مصرية متخصصة في تنفيذ المشروعات هما إنبى وبتروجت بالتعاون مع شركات عالمية متخصصة.

ويعد مجمع إنتاج البنزين عالى الأوكتين لشركة أسيوط لتكرير البترول ومجمع إنتاج البنزين والسولار والبوتاجاز لشركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول "أنوبك"، باستثمارات 450 مليون دولار لإنتاج البنزين عالى الأوكتين وستبلغ طاقته الإنتاجية نحو 660 ألف طن سنوياً بواقع 650 ألف طن بنزين، بالإضافة إلى كميات من البوتاجاز وغازات هيدروجين وأن نسبة تقدم الأعمال في تنفيذ المشروع بلغت أكثر من 40%.

وفيما يتعلق بالمجمع الجارى تنفيذه حالياً التابع لشركة أسيوط لتكرير البترول ،  تبلغ حجم استثماراته 450 مليون دولار لإنتاج البنزين عالى الأوكتين ستبلغ طاقته الإنتاجية نحو 660 ألف طن سنوياً بواقع 650 ألف طن بنزين، بالإضافة إلى كميات من البوتاجاز وغازات هيدروجين  ، وأن نسبة تقدم الأعمال في تنفيذ المشروع بلغت أكثر من 40%، حيث تم الانتهاء من التصميمات الهندسية الأساسية للمشروع وجار تنفيذ التصميمات التفصيلية وأعمال التوريدات والتركيبات لمنطقة العمليات والمرافق والخدمات بالمشروع بواسطة شركتى إنبى وبتروجت بالتعاون مع شركات عالمية متخصصة.


البنزين

السولار

البوتاجاز

صناعتى البتروكيماويات والتكرير المصرية

تطوير صناعة التكرير

خطوط جديدة لنقل المنتجات البترولية

اليوم السابع بلس

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