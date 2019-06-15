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40 شركة عقارية سعودية كبرى تزور المشروعات القومية

السبت، 15 يونيو 2019 11:15 م
40 شركة عقارية سعودية كبرى تزور المشروعات القومية فتح الله فوزى
كتب هانى الحوتى

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تستضيف جمعية رجال الأعمال المصريين، فى الفترة من 15 إلى 19 يونيو الجارى، وفداً من لجنة العقار بمجلس الغرف السعودية، يضم 40 شركة من كبرى الشركات العقارية والمطورين العقاريين السعوديين.

وقال المهندس فتح الله فوزى، نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن زيارة الوفد السعودى لجمعية رجال الأعمال تأتى كأحد النتائج المثمرة للزيارة التى قام بها الوفد المصرى إلى المملكة العربية السعودية فى إبريل الماضى.

وأضاف فوزى، أن المباحثات المصرية السعودية تهدف فى المقام الأول إلى جذب وزيادة الاستثمارات السعودية للاستثمار بقطاع التشييد بمصر وبحث إقامة شراكات قوية مع الجانب السعودى والتعاون المشترك بين المطورين العقاريين وشركات الاستثمار العقارى.

وأشار إلى أن جدول أعمال الزيارة يتضمن عقد مباحثات موسعة بين الوفد السعودى مع كل من وزيرى الإسكان والاستثمار، وأعضاء الجمعية من المطورين والشركات العقارية بالإضافة إلى زيارة العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين، للتعرف على فرص الاستثمار للمطورين العقاريين فى المشاريع القومية والإسكان والتطوير العقارى بالسوق المصرية وعقد لقاءات ثنائية لبحث الشراكة بين المطورين والشركات العقارية فى البلدين.

 


جمعية رجال الاعمال

الشركات العقارية

التشييد و البناء

الاقتصاد

الأقتصاد

اخبار الاقتصاد

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