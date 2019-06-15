4 مكاسب من استضافة مصر لبطولة أمم أفريقيا.. تعرف عليها

كتب أحمد عرفة

أكد الدكتور رمضان قرنى، الخبير فى الشئون الأفريقية، أن المكاسب التى ستعود على مصر من استضافة كأس الأمم الأفريقية كثيرة ومتنوعة، فهى مكاسب حضارية ومكاسب أمنية واقتصادية، واجتماعية.

وقال الخبير فى الشئون الأفريقية، إن كرة القدم تعد إحدى أدوات القوة الناعمة لأى دولة تستفيد منها فى تعريف العالم بثقافتها وحضارتها، خاصة أن البطولة تضم عددًا كبيرًا من المنتخبات الأفريقية، وبالتالى ستأتى جماهير كثيرة من مختلف دول القارة، وكذلك تعود بمكاسب مادية تنعكس على الاقتصاد.

ولفت الدكتور رمضان قرنى، إلى أن أبرز المكاسب أيضًا هى مكاسب أمنية فاستضافة بطولة بقوة ومكانة أمم أفريقية، هى رسالة للعالم بأن مصر دولة أمنة وبالتالى توجه رسائل للسياح لزيارة مصر.

وأشار الخبير فى الشئون الأفريقية، إلى أن تواجد كم كبير من اللاعبين الأفارقة أصحاب الأسماء العالمية مع منتخباتهم سيعطى صورة ذهنية إيجابية عن مصر، لافتًا إلى أن القاهرة تتبع ضمن استراتيجياتها لتعميق العلاقات مع دول القارة الأفريقية استراتيجية الفعاليات الكبرى.

ولفت رمضان قرنى، إلى أن استضافة مصر للشباب الأفارقة للدراسة فى مصر سواء فى التعليم العادى أو فى الأزهر أيضًا رسالة على أن القاهرة تعود بشكل كبير لقيادة القارة السمراء.