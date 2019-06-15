سوبر كورة
Ads
السبت، 15 يونيو 2019 02:19 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

4 مكاسب من استضافة مصر لبطولة أمم أفريقيا.. تعرف عليها

السبت، 15 يونيو 2019 01:38 ص
4 مكاسب من استضافة مصر لبطولة أمم أفريقيا.. تعرف عليها أمم أفريقيا
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الدكتور رمضان قرنى، الخبير فى الشئون الأفريقية، أن المكاسب التى ستعود على مصر من استضافة كأس الأمم الأفريقية كثيرة ومتنوعة، فهى مكاسب حضارية ومكاسب أمنية واقتصادية، واجتماعية.

 

وقال الخبير فى الشئون الأفريقية، إن كرة القدم تعد إحدى أدوات القوة الناعمة لأى دولة تستفيد منها فى تعريف العالم بثقافتها وحضارتها، خاصة أن البطولة تضم عددًا كبيرًا من المنتخبات الأفريقية، وبالتالى ستأتى جماهير كثيرة من مختلف دول القارة، وكذلك تعود بمكاسب مادية تنعكس على الاقتصاد.

 

ولفت الدكتور رمضان قرنى، إلى أن أبرز المكاسب أيضًا هى مكاسب أمنية فاستضافة بطولة بقوة ومكانة أمم أفريقية، هى رسالة للعالم بأن مصر دولة أمنة وبالتالى توجه رسائل للسياح لزيارة مصر.

 

وأشار الخبير فى الشئون الأفريقية، إلى أن تواجد كم كبير من اللاعبين الأفارقة أصحاب الأسماء العالمية مع منتخباتهم سيعطى صورة ذهنية إيجابية عن مصر، لافتًا إلى أن القاهرة تتبع ضمن استراتيجياتها لتعميق العلاقات مع دول القارة الأفريقية استراتيجية الفعاليات الكبرى.

 

ولفت رمضان قرنى، إلى أن استضافة مصر للشباب الأفارقة للدراسة فى مصر سواء فى التعليم العادى أو فى الأزهر أيضًا رسالة على أن القاهرة تعود بشكل كبير لقيادة القارة السمراء.


اخبار سياسه

امم افريقيا

رمضان قرنى

مصر

الأمم الأفريقية

كأس الأمم الأفريقية

بطولة امم افريقيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مجنون عالم مارفل يشاهد فيلم Avengers: Endgame 116 لتحطيم رقم Avatar

مجنون عالم مارفل يشاهد فيلم Avengers: Endgame 116 لتحطيم رقم Avatar

محمد صلاح يحتفل بعيد ميلاده الـ 27 اليوم

محمد صلاح يحتفل بعيد ميلاده الـ 27 اليوم

مين بيشترى "أونلاين "..الرجال الأكثر استخداماً..والملابس الأعلى طلباً

مين بيشترى "أونلاين "..الرجال الأكثر استخداماً..والملابس الأعلى طلباً

أخبار × 24ساعة.. نقيب الفلاحين:سعر كيلو الليمون ينخفض لـ40 جنيها خلال 15 يوما

أخبار × 24ساعة.. نقيب الفلاحين:سعر كيلو الليمون ينخفض لـ40 جنيها خلال 15 يوما

هيئة الأفلام الأردنية عن مسلسل "جن": معظم من انتقدوه لم يشاهدوه أساسا

هيئة الأفلام الأردنية عن مسلسل "جن": معظم من انتقدوه لم يشاهدوه أساسا

دورى بلاي ستيشن فى غرفة عمر جابر بمعسكر المنتخب

دورى بلاي ستيشن فى غرفة عمر جابر بمعسكر المنتخب

الخميس المقبل.. آخر موعد لحجز وحدات الإعلان الـ11 بمشروع الإسكان الاجتماعى

الخميس المقبل.. آخر موعد لحجز وحدات الإعلان الـ11 بمشروع الإسكان الاجتماعى

روسيا تمنح خريجى جامعاتها شهادات رقمية بدءا من عام 2021

روسيا تمنح خريجى جامعاتها شهادات رقمية بدءا من عام 2021

لإنقاذ والده من الموت.. طفل صينى يلتهم الطعام بشراهة ليتبرع بالنخاع لأبوه

لإنقاذ والده من الموت.. طفل صينى يلتهم الطعام بشراهة ليتبرع بالنخاع لأبوه

وزير الدفاع الأمريكى: هجمات إيران فى خليج عمان تهديدًا للأمن بالمنطقة

وزير الدفاع الأمريكى: هجمات إيران فى خليج عمان تهديدًا للأمن بالمنطقة

فيديو.. رئيس تركمانستان يبرز مهاراته فى إطلاق النار من دراجة هوائية

فيديو.. رئيس تركمانستان يبرز مهاراته فى إطلاق النار من دراجة هوائية

القبض على 9 متهمين اعترفوا بسرقة 60 مركبة فى السعودية

القبض على 9 متهمين اعترفوا بسرقة 60 مركبة فى السعودية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة