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24 مدرسة علمية وقرآنية بجنوب سيناء تشارك فى أنشطة مدرسة المسجد الجامع الصيفية

السبت، 15 يونيو 2019 05:42 م
24 مدرسة علمية وقرآنية بجنوب سيناء تشارك فى أنشطة مدرسة المسجد الجامع الصيفية مدرسة قرانية - أرشيفية

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قال الشيخ إسماعيل الراوى مدير مديرية أوقاف جنوب سيناء إنه فى إطار جهود وزارة الأوقاف ورسالتها الدعوية، فإن مديرية أوقاف جنوب سيناء تشارك فى أنشطة مدرسة المسجد الجامع الصيفية لهذا العام بـ24 مدرسة علمية وقرآنية موزعة على جميع مدن المحافظة حسب الكثافة السكانية، إضافة إلى مركزين لإعداد محفظى القرآن الكريم لتحصين النشء والشباب بالعلم النافع على أيدى شباب علماء وقراء وزارة الأوقاف، بالإضافة إلى القوافل الدينية التى تجوب المحافظة من قرى ومدن وتجمعات بدوية ووديان، لتصحيح المفاهيم الخاطئة وغرس القيم الأخلاقية.

وفى إطار البرامج التدريبية والتثقيفية المتنوعة والمتميزة : أقامت المديرية عدد 4 دورات تدريبية.
الأولى: دورة (فقه الصيام) لجميع السادة الأئمة على مستوى المديرية.
الثانية: دورة (فقه الحج) حضرها جميع السادة الأئمة على مستوى المحافظة.
الثالثة: دورة (خطباء المكافأة) لمدة 5 أيام فى فقه الصلاة، وفقه الصيام، وفقه الحج، ومفاهيم يجب أن تصحح، والفهم المقاصدى للسنة النبوية، وتم الاختبار يوم 11 يونيه 2019م.
الرابعة: دورة مكافحة الإدمان بالتعاون والاشتراك مع صندوق مكافحة الإدمان التابع لمجلس الوزراء.


وفى مجال المسابقات القرآنية:
1- نظمت مديرية أوقاف جنوب سيناء عدد (2) مسابقة محلية للتشجيع على حفظ القرآن الكريم، تحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

أ- مسابقة المولد النبوى الشريف تقدم لها 1330 متسابقا، فاز منهم عدد 450 متسابقًا بمكافأة مالية قدرها خمسون ألف جنيه، علاوة على جوائز عينية قيمة.
ب- مسابقة ليلة القدر : تقدم لها (1550) متسابقا، فاز منهم 549 متسابقًا بمكافآت مالية قدرها خمسون ألف جنيه، وتم مكافأة الفائز بالمركز الأول فى حفظ القرآن الكريم كاملا بعمرة له ولوالدته كذلك.

وفى إطار جهود وزارة الأوقاف لمساعدة الأسر الأكثر احتياجًا، فقد شاركت مديرية أوقاف جنوب سيناء (إدارة البر) فى خدمة المجتمع بإجمالى (610250) جنيه تم صرفها على ( 1505) مستفيد، من حالات المرضى، والوفاة، والزواج، وتخفيف أعباء المعيشة عن الأرامل والمطلقات وكبار السن.

كما تم توزيع عدد 8000 كيلو لحوم على الأسر الأكثر احتياجا، وتوزيع 1500بطانية هدية، وتوزيع عدد 8 ونصف طن أرز وسكر على الأسر الأكثر احتياجا من القرى والوديان والتجمعات البدوية، بالتنسيق مع رؤساء المدن من المحافظة.

وفى إطار خطة الوزارة لإعمار بيوت الله (عز وجل) قامت المديرية خلال العام المالى الحالى 2018 / 2019م بتنفيذ خطة الإعمار لبيوت الله (عز وجل) إحلالا وتجديدًا بالمحافظة بمبلغ (21397462) جنيه , وذلك على النحو التالي:
الانتهاء من الإحلال والتجديد مسجد أثبيت وافتتاحه بقيمة 1928955 جنيها وادى فيران.
الانتهاء من توسعة مسجد التقوى بنويبع وافتتاحه بقيمة 2096530 جنيها.
جار العمل بمسجد الشليهات بنويبع إحلال وتجديد بقيمة 3416805 جنيهات.
جار العمل بمسجد عودة بالطور إحلال وتجديد بقيمة 3361100 جنيه.
جار التعاقد وتسليم الموقع بمسجد أبو الحسن الشاذلى برأس سدر إحلال وتجديد بقيمة 4475822 جنيها.
جار التعاقد وتسليم الموقع بمسجد مكتب بوادى فيران إحلال وتجديد بقيمة 2979250 جنيها.
جار التعاقد وتسليم الموقع بمسجد الزرنوق بدهب إحلال وتجديد بقيمة 3139000 جنيه.
هذا إضافة إلى أنشطة مركز الثقافة الإسلامية باللغات المختلفة الذى يفتح أبوابه لقبول الدارسين هذا العام.


وزارة الاوقاف

مدارس قرانية

نشر الوسطية

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