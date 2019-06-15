13 مرشحا يتنافسون على 7 مقاعد فى انتخابات مجلس الغرفة التجارية بالبحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

انطلقت صباح اليوم السبت، انتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية بالبحر الأحمر، منذ الثامنة صباحاً وتستمر حتى الخامسة مساء

وحددت الانتخابات داخل 4 مقار بمدن البحر الأحمر وهى مقر الغرفة التجارية بالغردقة، والوحدة الصحراوية بشارع الإذاعة فى مدينة رأس غارب، والوحدة الصحراوية "جمعية تنمية المجتمع" أمام بنك التنمية والائتمان الزراعى بسفاجا، وفى القصير جمعية الشبان المسلمين أمام مركز شباب القصير.

ويتنافس 13 مرشحا على 7 مقاعد، هم "محمد أحمد الشيخى وأحمد أبوالحسن هلال، علاء حسن محمد على، علاء إبراهيم خليل، حسام الدين منصور، قاسم محمد محمود الشربيني، أنطونيوس صلاح محروس سليمان، خالد محمد محمود عبدالجليل أحمد حامد أحمد جاد، وصلاح أحمد إبراهيم محمد، وعلى يوسف حمدان، ومحمد شاكر على محمد".

ويتم التصويت لـ7 مرشحين من أصل 13 مرشحا، لعضوية مجلس الإدارة حتى يكون التصويت صحيحا وليس لقائمة بعينها.